معاون راهداری سازمان راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای از اجرای طرح راهداری منطقه‌ای با هدف عبور از مرزبندی‌های جغرافیایی استان‌ها و افزایش سرعت در خدمت‌رسانی به کاربران جاده‌ای خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، معاون راهداری سازمان راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای اعلام کرد: طرح راهداری منطقه‌ای با رویکردی فراتر از مرزهای جغرافیایی استان‌ها در حال اجراست و هدف آن، تسهیل و تسریع در ارائه خدمات راهداری در سطح کشور است.

علیزاده با اشاره به اجرای طرح «راهداری بدون مرز» در فصول بارشی سال گذشته گفت: این طرح نقش مؤثری در بازگشایی محورهای مسدودشده و برقراری تردد کاربران جاده‌ای داشته و با بهره‌گیری از ظرفیت نیروی انسانی، تجهیزات و ماشین‌آلات استان‌های مجاور، روند خدمات‌رسانی را سرعت بخشیده است.

وی افزود: یکی از رویکردهای مهم حوزه راهداری در سال جاری، اجرای امانی بخشی از پروژه‌های راهداری است که شامل تسطیح و پاکسازی حریم، اصلاح شیب شیروانی، شانه‌سازی، دریواسیون پل‌ها، ساماندهی تقاطع‌ها و تعریض قوس‌ها می‌شود.

معاون راهداری سازمان راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای تصریح کرد: اجرای این طرح‌ها با استفاده از توان نیروی انسانی و بیش از ۱۰ هزار دستگاه ماشین‌آلات سنگین و نیمه‌سنگین راهداری دنبال می‌شود تا کیفیت نگهداری راه‌ها و سرعت پاسخگویی به نیازهای جاده‌ای ارتقا یابد.