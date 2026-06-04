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مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق اهواز با تاکید بر لزوم صرفهجویی حداکثری در مصرف برق، گفت: اجرای طرحهای مهتاب و ۱۰۰ شب، ۱۰۰ بازدید گامی موثر در مسیر پایداری شبکه و مدیریت هوشمند تلفات انرژی است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، محمد فراتی درباره اجرای این طرح در هفته جاری اظهار کرد: یکی از مهمترین برنامههایی که در دستور کار قرار گرفته، اجرای مانورهای میدانی برای کاهش روشناییهای نامتعارف و مظاهر بدمصرفی، بهویژه نورافشانیها در برخی مراکز تجاری، برجها و ساختمانها است. همچنین تعدیل روشنایی معابر بهصورت مستمر در طول اجرای طرح در دستور کار خواهد بود.
وی افزود: این طرح بیشک در راستای پایداری هرچه بیشتر شبکه، بهویژه در فصل گرمای تابستان، میزان قابلتوجهی از بار مصرف شبکه را نسبت به سال گذشته کاهش داده و قطعی برق در مناطق این شهرستان را به حداقل میرساند.
مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق اهواز، اجرای عملیات سراسری طرح ملی مهتاب را نیز با هدف مدیریت هوشمند تلفات انرژی، یکی از اقدامات مؤثر توانیر برای کاهش بار و پایداری شبکه برق برشمرد و ابراز امیدواری کرد که مصرف بهینه انرژی بهزودی به یک فرهنگ عمومی تبدیل شود.
وی یادآور شد: دومین مانور سراسری مدیریت هوشمند تلفات انرژی برق (مهتاب) نیز هفته گذشته با هدف توزیع عادلانه انرژی و حفظ پایداری شبکه در سراسر کشور اجرا شد که در این راستا، عملیات جمعآوری ۲۷۱ انشعاب غیرمجاز در روستایامالبنین از توابع شهرستان کارون به مرحله اجرا درآمد.
تعدیل روشنایی ۸۰ واحد تجاری در بازار مرکزی اهواز
همچنین مدیر امور برق منطقه سه شرکت توزیع برق اهواز در خصوص اجرای این طرح گفت: روشنایی ۸۰ واحد تجاری در بازار مرکزی اهواز که دارای نور خیرهکننده و نامتعارف بودند، با توصیه کارشناسان امور برق منطقه سه تعدیل شد.
سعید احترامی با اشاره به اجرای این طرح و با هدف تحقق اهداف آن، خاطرنشان کرد: با توجه به فرارسیدن فصل گرم سال و ضرورت پایداری شبکه و استمرار خدماترسانی مطلوب برق به شهروندان، مانور تعدیل بار روشنایی در مراکز تجاری در دستور کار قرار گرفت.
وی بیان کرد: بر اساس برنامهریزیهای انجامشده از سوی دفتر مدیریت مصرف برق و دستورالعمل ابلاغی توانیر، همکاران ما با حضور در مراکز تجاری بازار مرکزی اهواز و بهصورت چهرهبهچهره، در تلاش هستند بار مصرف برق این مراکز را تا حد امکان کاهش دهند.
مدیر امور برق منطقه سه شرکت توزیع برق اهواز تصریح کرد: از میان ۸۰ مشترک تجاری که مصرف روشنایی بالاتر از حد متعارف داشتند و به دلیل استفاده از وسایل سرمایشی نیز مصرف زیادی ثبت کرده بودند، با حضور کارشناسان و تشریح شرایط انرژی کشور، به ۳۹ مورد از مصرفهای غیرضروری تذکر داده شد، ۱۴ اخطار به مشترکان پرمصرف ارائه شد و ۲۷ مورد روشنایی نامتعارف نیز اصلاح شد.
تعدیل روشنایی ۴۸ واحد تجاری در منطقه پنج اهواز
همچنین مدیر امور برق منطقه پنج شرکت توزیع نیروی برق اهواز در راستای اجرای طرحهای مدیریت مصرف اعلام کرد که روشنایی ۴۸ واحد تجاری در منطقه پنج اهواز که دارای نور خیرهکننده و نامتعارف بودند، با توصیه کارشناسان امور برق منطقه پنج شرکت توزیع نیروی برق اهواز تعدیل شد.
پیش از این نیز سید امید رادی، مدیر دفتر مدیریت مصرف شرکت توزیع نیروی برق اهواز، با اشاره به اقدامات انجامشده در نخستین شب اجرای این طرح در منطقه ۲ اهواز گفته بود که در قالب پنج گروه ۲ نفره، از ۴۳ واحد تجاری بازدید شد که در این میان، ۲۴ واحد دارای مصارف غیرضروری بودند، به ۹ مشترک پرمصرف تذکر داده شد و ۱۰ مورد روشنایی غیرمتعارف نیز شناسایی شد.
معاون طرح و توسعه شرکت برق منطقهای خوزستان نیز پیش از این از احداث قطعه دوم خط ۱۳۲ کیلوولت دو مداره بهبهان اصلی ـ ولایت ـ بهبهان فرعی تا رینگ شاهد ـ ارجان با هدف تأمین برق تابستان خبر داده بود.
همچنین در راستای صرفهجویی در مصرف انرژی، مدیر دفتر مدیریت مصرف شرکت توزیع نیروی برق خوزستان از قطع برق ۱۴۲ اداره پرمصرف در سطح استان بهصورت خودکار و از طریق کنتورهای هوشمند خبر داده بود.
علی خدری، مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق خوزستان نیز هفته گذشته از برگزاری چهارمین مانور استانی طرح ملی سامان با محوریت تعویض مقرههای فرسوده و با هدف افزایش پایداری شبکه برق استان در آستانه فصل گرما و پیک مصرف بار، با بسیج نیروهای عملیاتی در سطح شهرستانهای استان خبر داده بود.