پخش زنده
امروز: -
جمعی از طلاب حوزههای علمیه سراسر استان اصفهان در شب عید سعید غدیر خم از سوی نماینده ولی فقیه در استان به لباس روحانیت معمم شدند.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ معاون تبلیغ و فرهنگ عمومی حوزه علمیه استان اصفهان با بیان اینکه هر ساله به مناسب عید غدیر خم طلاب حوزههای علمیه معمم و لباس روحانیت بر تن میکنند گفت: امسال هم بیست و دومین دوره طرح ادیب در حوزههای سراسر استان در حال برگزاری است و طلابی که حائز رتبه علمی مشخص شدهاند در حضور آیت الله طباطبایی نماینده ولی فقیه و امام جمعه اصفهان لباس روحانیت را برتن کردند و معمم شدند.
حجت الاسلام سیدحسین مومنی در ادامه افزود: امسال بیش از ۱۳۰ نفر از طلاب استان معمم شدند و لباس مقدس روحانیت را بر تن کردند.
حجت الاسلام مومنی در ادامه گفت: روحانی گرانقدر در یک دوره فشرده علمی و دینی حضور داشتند و به صورت یکپارچه در این مراسم حضور پیدا کردند تا با معمم شوند و کار تبلیغ دین مبین اسلام را از عید غدیر خم روز ولایت امیرالمؤمنین علی ع آغاز کنند.
وی افزود: طلابی که قرار است سرباز امام زمان عج باشند طی ۵ سال حضور مداوم و تحصیل در حوزههای علمیه حائز شرایط معمم شدن میشوند و کار خود را در راه اسلام و تبلیغ در بین مردم آغاز خواهند کرد.
معاون تبلیغ و فرهنگ عمومی حوزه علمیه استان اصفهان گفت: ارتباط با جامعه و مردم، دانش مسائل روز، ارتباط با نوجوانان و مسائل علمی و فرهنگی جزو مهمترین مسائلی است که حوزویان معمم شده باید آن را حتما فرا بگیرند و در راه دین اسلام پس از پوشیدن لباس روحانیت به کار گیرند.
نماینده ولی فقیه و امام جمعه اصفهان هم در این مراسم با بیان اینکه هر کسی در جامعه متخصص کاری است گفت: روحانیت تخصص در دین دارند و هرکسی برای فراگیری علوم دینی باید به آنها مراجعه کند.
آیت الله سیدیوسف طباطبایی نژاد در ادامه افزود: در جامعه برای اینکه مشکلات کمتر باشد و هرکسی کار و یا گرفتاری دارد باید به متخصص آن حوزه مراجعه کند و دیدن هم متخصص آن روحانیت است و برای در امان ماندن از مشکلات و بلاهای دنیوی و اخروی نیاز است که از آنها بهره برد.
در یک دهه اخیر بیش از ۲ هزار نفر در استان اصفهان ملبس به پوشیدن لباس مقدس روحانیت شدهاند و به مناسب عید سعید غدیر خم از سوی مراجع و نماینده ولی فقیه معمم گشتهاند.