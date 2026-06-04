به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ معاون تبلیغ و فرهنگ عمومی حوزه علمیه استان اصفهان با بیان اینکه هر ساله به مناسب عید غدیر خم طلاب حوزه‌های علمیه معمم و لباس روحانیت بر تن می‌کنند گفت: امسال هم بیست و دومین دوره طرح ادیب در حوزه‌های سراسر استان در حال برگزاری است و طلابی که حائز رتبه علمی مشخص شده‌اند در حضور آیت الله طباطبایی نماینده ولی فقیه و امام جمعه اصفهان لباس روحانیت را برتن کردند و معمم شدند.

حجت الاسلام سیدحسین مومنی در ادامه افزود: امسال بیش از ۱۳۰ نفر از طلاب استان معمم شدند و لباس مقدس روحانیت را بر تن کردند.

حجت الاسلام مومنی در ادامه گفت: روحانی گرانقدر در یک دوره فشرده علمی و دینی حضور داشتند و به صورت یکپارچه در این مراسم حضور پیدا کردند تا با معمم شوند و کار تبلیغ دین مبین اسلام را از عید غدیر خم روز ولایت امیرالمؤمنین علی ع آغاز کنند.

وی افزود: طلابی که قرار است سرباز امام زمان عج باشند طی ۵ سال حضور مداوم و تحصیل در حوزه‌های علمیه حائز شرایط معمم شدن می‌شوند و کار خود را در راه اسلام و تبلیغ در بین مردم آغاز خواهند کرد.

معاون تبلیغ و فرهنگ عمومی حوزه علمیه استان اصفهان گفت: ارتباط با جامعه و مردم، دانش مسائل روز، ارتباط با نوجوانان و مسائل علمی و فرهنگی جزو مهمترین مسائلی است که حوزویان معمم شده باید آن را حتما فرا بگیرند و در راه دین اسلام پس از پوشیدن لباس روحانیت به کار گیرند.

نماینده ولی فقیه و امام جمعه اصفهان هم در این مراسم با بیان اینکه هر کسی در جامعه متخصص کاری است گفت: روحانیت تخصص در دین دارند و هرکسی برای فراگیری علوم دینی باید به آنها مراجعه کند.

آیت الله سیدیوسف طباطبایی نژاد در ادامه افزود: در جامعه برای اینکه مشکلات کمتر باشد و هرکسی کار و یا گرفتاری دارد باید به متخصص آن حوزه مراجعه کند و دیدن هم متخصص آن روحانیت است و برای در امان ماندن از مشکلات و بلا‌های دنیوی و اخروی نیاز است که از آنها بهره برد.

در یک دهه اخیر بیش از ۲ هزار نفر در استان اصفهان ملبس به پوشیدن لباس مقدس روحانیت شده‌اند و به مناسب عید سعید غدیر خم از سوی مراجع و نماینده ولی فقیه معمم گشته‌اند.