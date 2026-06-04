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مدیرکل اوقاف و امور خیریه چهارمحال و بختیاری گفت: ۳۳۲ نفر از استان در چهلونهمین دوره مسابقات قرآن سازمان اوقاف کشور ثبتنام کردهاند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز چهارمحال و بختیاری، حجتالاسلام حسن امیری افزود: شرکتکنندگان در رشتههای متنوعی از جمله حفظ ۵ جزء، ۱۰ جزء، ۲۰ جزء قرآن کریم، همسرایی، همخوانی و دعاخوانی به رقابت میپردازند.
وی افزود: این مسابقات در دو رده سنی ۱۲ تا ۱۸ سال و بالاتر از ۱۸ سال برنامهریزی شده است تا همه علاقهمندان به کلام الله مجید فرصت حضور پیدا کنند.
مدیرکل اوقاف و امور خیریه چهارمحال و بختیاری با اشاره به اهداف این رویداد قرآنی خاطرنشان کرد: هدف ما کشف استعدادهای قرآنی و انس بیشتر نوجوانان و جوانان با قرآن است.