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معاون مدیرکل دفتر هماهنگی شبکه، سنجش و پایش تولید انرژی ساتبا گفت: اوراق صرفهجویی انرژی که از محل بازار بهینهسازی انرژی و محیط زیست صادر میشود، اوراق بهاداری هستند که در ازای اجرای طرحهای بهرهوری انرژی به اندازهی میزان صرفهجویی انرژی حاصل از اجرای طرحها صادر میشود.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مونا وثوقیفرد گفت : صاحب گواهی، این گواهیها را با معامله در بورس انرژی سرمایه و سود سرمایهگذار برمی گردد.
معاون مدیرکل دفتر هماهنگی شبکه، سنجش و پایش تولید انرژی ساتباگفت: گواهیها در دو نوع اوج و عادی صادر میشود که گواهیهای اوج و عادی بر اساس اینکه میزان صرفهجویی در کدام از ماهها اتفاق افتاده باشد، این گواهی به آنها تخصیص داده میشود.
معاون مدیرکل دفتر هماهنگی شبکه، سنجش و پایش تولید انرژی ساتبا با بیان اینکه حجم معاملات گواهیهای صرفهجویی انرژی در سال گذشته سیصد و بیست میلیون کیلووات ساعت بوده گفت: از این میزان پنجاه و پنج میلیون کیلووات ساعت گواهی اوج بوده و دویست و شصت و پنج میلیون کیلووات ساعت گواهی عادی بوده است.
معاون مدیرکل دفتر هماهنگی شبکه، سنجش و پایش تولید انرژی ساتبا گفت: قیمت گواهی اوج به طور متوسط در سال گذشته شش هزار و چهارصد تومان بوده که بیشترین مقدار اون هفت هزار و ششصد و کمترین مقدار اون چهار هزار و پانصد تومان به ازای هر کیلووات ساعت بوده است.
وثوقیفردگفت: گواهیهای عادی هم میانگین قیمتشان در سال گذشته دو هزار و صد تومان بوده که کمترین مقدار اونها هزار و دویست و بیشترین مقدار دو هزار و هفتصد و پنجاه تومان به ازای هر کیلووات ساعت بوده است.
معاون مدیرکل دفتر هماهنگی شبکه، سنجش و پایش تولید انرژی ساتبا گفت: در فروردین ماه و اردیبهشت ماه سال جاری میزان معاملات گواهیها، شصت و هفت میلیون کیلووات ساعت بوده که شصت و دو میلیون کیلووات ساعت گواهی عادی و پنج میلیون کیلووات ساعت گواهی اوج معامله شده است.
معاون مدیرکل دفتر هماهنگی شبکه، سنجش و پایش تولید انرژی ساتبا گفت: بیشترین قیمت گواهی اوج امسال ده هزار و هشتصد تومان بوده، کمترین مقدار آن هشت هزار تومان و میانگین هشت هزار و صد و شصت تومان به ازای هر کیلووات ساعت معامله انجام شده است.
معاون مدیرکل دفتر هماهنگی شبکه، سنجش و پایش تولید انرژی ساتبا: گواهیهای عادی هم در سال جاری در واقع متوسط قیمت معاملهشان دو هزار و ششصد و بیست تومان بوده که کمترین مقدار دو هزار و چهارصد تومان و بیشترین مقدار سه هزار و پانصد تومان به ازای هر کیلووات ساعت معامله شده است.