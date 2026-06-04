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همزمان با عید ولایت امیرمومنان علی (ع) بیش از ۴۳ برنامه اصلی در سراسر استان اجرا شده است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز بوشهر؛ دبیر اجرایی بنیاد بینالمللی غدیر استان بوشهر با اشاره به تنوع فعالیتهای دهه امامت و ولایت بیان کرد: حدود ۴۳ برنامه کلی و عمده در استان تعریف شده که تکرار و اجرای آنها در شهرها و روستاهای مختلف گسترده است؛ به عنوان نمونه «سرود غدیر» یک برنامه محوری است که در همه شهرها و روستاها اجرا شده است.
حسین کارگر یکی از برنامههای شاخص را «اطعام غدیر» دانست و گفت: سال گذشته نزدیک به ۶۰۰ هزار دست غذا از سوی مردم در قالب اطعام غدیر توزیع شد و امسال اطعام به ۷۰۰ هزار دست در سراسر استان رسید.
وی «سرود غدیر»، «اطعام غدیر» و «جشن خانوادگی غدیر» را از مهمترین برنامههای دهه امامت و ولایت عنوان کرد.
مدیر کل کمیته امداد امام خمینی استان هم از اجرای برنامه «اطعام علوی» در دهه امامت و ولایت خبر داد و افزود: همانند هر سال، آشپزخانهها و مراکزی پیشبینی شده و طبخ غذا انجام و در اختیار نیازمندان قرار گرفته است.