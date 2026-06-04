در آستانه عید سعید غدیر خم، روستای شیخ‌شبان میزبان محفل ادبی «عصر شعر علوی» بود.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز چهارمحال و بختیاری، «عصر شعر علوی» با هدف ترویج فرهنگ غنی رضوی و علوی و برای کشف و پرورش استعداد‌های ادبی در مناطق روستایی، برگزار شد.

مسئول دفتر شعر حوزه هنری استان گفت: محفل ادبی شعرناک، انجمن شعری است که در روستای شیخ‌شبان تشکیل شده و با برگزاری عصر شعر‌های متعدد، گام حرفه‌ای را در مسیر بالندگی ادبیات آیینی استان برداشته است.

فرشته محمدی افزود: هدف ما در حوزه هنری در آینده تأسیس و حمایت از انجمن‌های روستایی همچون «شعرناک»، تمرکززدایی از فعالیت‌های فرهنگی و گسترش چتر هنر در سراسر استان است. محفل ادبی شعر ناک با برگزاری این عصر شعر تلاش کرده با گرد هم آوردن شاعران برجسته استان و چهره‌های نوظهور، با گرامی‌داشت واقعه غدیر، پلی میان اندیشه والای علوی و زبان فاخر شعر برقرار کنیم.