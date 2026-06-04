آیت‌الله دژکام: غدیر، منشور ولایت و اخوت برای عبور از چالش‌های امروز جامعه اسلامی است .

غدیر، منشور ولایت و اخوت برای عبور از چالش‌های جامعه اسلامی

غدیر، منشور ولایت و اخوت برای عبور از چالش‌های جامعه اسلامی





به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز فارس،نماینده ولی‌فقیه در استان فارس و امام جمعه شیراز گفت: پیام اصلی غدیر خم، ولایت و اخوت است و جامعه اسلامی برای عبور از مشکلات و دستیابی به پیروزی، بیش از هر زمان دیگری به حفظ وحدت و همدلی نیاز دارد.

آیت‌الله لطف‌الله دژکام در مراسم بزرگداشت عید سعید غدیر خم و آیین قرائت عهد اخوت در حرم مطهر حضرت احمدبن موسی شاهچراغ (ع) اظهار کرد: غدیر بر پایه ولایت بنا شده و مسلمانان باید با تمسک به این اصل اساسی، مسیر عزت و پیشرفت را دنبال کنند.

وی افزود: در طول تاریخ اسلام هرگاه از ولایت فاصله گرفته‌ایم و وحدت و برادری میان مسلمانان کمرنگ شده است، آسیب‌ها و خسارت‌های فراوانی متوجه امت اسلامی شده است.

امام جمعه شیراز با اشاره به جایگاه غدیر در تاریخ اسلام گفت: اگر پیام غدیر به درستی پاس داشته می‌شد، بسیاری از حوادث تلخ تاریخ اسلام رخ نمی‌داد. امروز نیز همان مبانی و مسائل در جامعه بشری وجود دارد و باید با حفظ چارچوب ولایی و غدیری، در برابر چالش‌های ملی و بین‌المللی ایستادگی کنیم.

آیت‌الله دژکام اخوت و برادری را زمینه‌ساز وحدت دانست و تصریح کرد: تأکید رهبر معظم انقلاب اسلامی بر کنار گذاشتن اختلافات و توجه به وحدت، نشان‌دهنده اهمیت انسجام در جامعه اسلامی است و عهد اخوت می‌تواند این همبستگی را بیش از پیش تقویت کند.

نماینده ولی‌فقیه در فارس ابراز امیدواری کرد که با گسترش روحیه برادری، همدلی و پایبندی به ارزش‌های غدیر، جامعه اسلامی بتوان در مسیر تحقق آرمان‌های الهی و پیروزی جبهه اسلام گام‌های مؤثری برداشت .

مراسم بزرگداشت عید سعید غدیر خم و قرائت عهد اخوت با حضور جمعی از زائران، مجاوران و مسئولان در حرم مطهر شاهچراغ (ع) برگزار شد.