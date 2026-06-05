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شرکت توزیع برق استان سمنان اعلام کرد: اشتراک برق برخی مشترکان استان سمنان در روز جمعه پانزدهم خردادماه قطع میشود.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما؛ مرکز سمنان،️ در این اطلاعیه آمده است: به مـنظور انجام تعمیرات پیشگیرانه تأسیسات توزیع و افزایش قابلیت اطمینان شبکه، خاموشیهای برنامه ریزی شده در برخی نقاط استان سمنان به شرح ذیل اعمال میشود:
شاهرود:
- بلوار کارگر (کمربندی پایین) حدفاصل خیابان حافظ جنوبی الی خیابان کمیل از ساعت ۹:۰۰ صبح الی ۱۴:۰۰ بعدازظهر
گرمسار:
- منطقه حسین آباد حاج تقی، اراضی امام زاده اسماعیل از ساعت ۱۰:۳۰ صبح الی ۱۲:۳۰ ظهر
دامغان:
- میدان معلم، محله امام، خیابان ۷ تیر و خیابان طالقانی و میدان فرهنگ از ساعت ۹:۰۰ صبح الی ۱۲:۰۰ ظهر