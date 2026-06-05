به گزارش خبرگزاری صداوسیما؛ مرکز سمنان،️ در این اطلاعیه آمده است: به مـنظور انجام تعمیرات پیشگیرانه تأسیسات توزیع و افزایش قابلیت اطمینان شبکه، خاموشی‌های برنامه ریزی شده در برخی نقاط استان سمنان به شرح ذیل اعمال می‌شود:

شاهرود:

- بلوار کارگر (کمربندی پایین) حدفاصل خیابان حافظ جنوبی الی خیابان کمیل از ساعت ۹:۰۰ صبح الی ۱۴:۰۰ بعدازظهر

گرمسار:

- منطقه حسین آباد حاج تقی، اراضی امام زاده اسماعیل از ساعت ۱۰:۳۰ صبح الی ۱۲:۳۰ ظهر

دامغان:

- میدان معلم، محله امام، خیابان ۷ تیر و خیابان طالقانی و میدان فرهنگ از ساعت ۹:۰۰ صبح الی ۱۲:۰۰ ظهر