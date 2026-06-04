مدیرکل راه و شهرسازی آذربایجان‌غربی گفت: آذربایجان‌غربی در صدرِ نظارت‌های عمرانی کشور ایستاد و این استان در ارزیابی عملکرد مقررات ملی ساختمان، عنوان رتبه برتر را کسب کرد تا پرونده ساخت‌وساز‌های استان با محوریت ایمنی و کیفیت، برگ زرین دیگری را در کارنامه ملی خود ثبت کند.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مهاباد، پیمان آرامون اظهار داشت: عملکرد آذربایجان‌غربی در اجرای ضوابط و الزامات مقررات ملی ساختمان در میان استان‌های کشور مورد توجه قرار گرفته و این استان توانسته است جایگاه برتر را در سطح ملی از آن خود کند.

وی با اشاره به عملکرد نظارت عالیه بر ساخت و ساز‌ها در آذربایجان‌غربی، ادامه داد: طی یک سال گذشته یک هزار و ۱۳۲ پروژه ساختمانی مورد نظارت عالیه ساخت و ساز قرار گرفته است.

مدیرکل و رییس شورای هماهنگی راه و شهرسازی آذربایجان‌غربی گفت: کسب این رتبه برتر را می‌توان نتیجه تلاش مجموعه‌های اجرایی، نظارتی و فنی مرتبط با حوزه ساختمان دانست.

آرامون تاکید کرد: این موضوعی است که می‌تواند نقش مهمی در بهبود ایمنی، افزایش کیفیت ساخت‌وساز و تحقق استاندارد‌های فنی در پروژه‌های عمرانی استان داشته باشد.

گفتنی است اداره کل راه و شهرسازی آذربایجان‌غربی طی یک سال گذشته بیش از ۷ عنوان برتر ملی را در بین ادارات کل راه و شهرسازی استان‌های کشور را از آن خود کرده است.