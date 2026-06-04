فرماندار مهریز گفت: دومین نمایشگاه تخصصی گل و گیاه با هدف معرفی ظرفیت‌های تولیدی، ترویج فرهنگ نگهداری از گل و گیاه و حمایت از فعالان این حوزه برپا شده است.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز یزد، عسکرزاده در آیین افتتاح این نمایشگاه که با حضور ائمه جمعه مهریز و بهادران، معاونان فرماندار، بخشدار مرکزی، فرمانده ناحیه مقاومت بسیج، شهردار و جمعی از مسئولان شهرستان برگزار شد، گفت: نمایشگاه تخصصی گل و گیاه فرصتی مناسب برای معرفی توانمندی‌های تولیدکنندگان و ایجاد ارتباط میان فعالان این صنعت و علاقه‌مندان به حوزه گل و گیاه است.

وی با اشاره به حضور گسترده تولیدکنندگان در این نمایشگاه افزود: در دومین نمایشگاه تخصصی گل و گیاه مهریز، ۷۰ غرفه تخصصی به عرضه انواع گل‌های زینتی، گیاهان آپارتمانی، گونه‌های متنوع گیاهی، تجهیزات و ادوات باغبانی و محصولات مرتبط پرداخته‌اند.

فرماندار مهریز ضمن تقدیر از دست‌اندرکاران برگزاری این رویداد، بر اهمیت توسعه صنعت گل و گیاه در ایجاد اشتغال و رونق اقتصادی تأکید کرد و گفت: حمایت از تولیدکنندگان و فعالان این بخش می‌تواند نقش مؤثری در توسعه اقتصاد خرد، افزایش درآمد خانوار‌ها و ارتقای نشاط اجتماعی داشته باشد.

دومین نمایشگاه تخصصی گل و گیاه مهریز، صبح و عصر تا ۱۶ خرداد در محل سالن چند منظوره فرمانداری میدان شهدای گمنام پذیرای بازدیدکنندگان و علاقه‌مندان این حوزه است.