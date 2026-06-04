به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز فارس،رئیس جمعیت هلال احمر آباده گفت: کارگاه آموزشی آشنایی داوطلبان شعب و حوزه ستادی با موضوع تنش‌های آبی در راستای طرح صلح آبی (کویکا) به میزبانی جمعیت هلال‌احمر شهرستان آباده و با حضور ۳۴ نفر از کارشناسان شهرستانی و ستادی معاونت امور داوطلبان برگزار شد.

علی سعادتمند افزود: در این کارگاه آموزشی و جلسه هم‌اندیشی، شرکت‌کنندگان با اهداف و برنامه‌های طرح تنش‌های آبی آشنا شده است و راهکار‌های اجرایی و آموزشی مرتبط با این طرح مورد بررسی قرار گرفت.

سعادتمند ادامه داد: همچنین در این کارگاه آموزشی کارشناسان شهرستانی و ستادی معاونت امور داوطلبان در خصوص برنامه‌ها و فعالیت‌های حوزه داوطلبی، توسعه مشارکت‌های مردمی، اجرای طرح‌های داوطلب‌محور و ارتقای خدمات داوطلبانه به بحث و تبادل نظر پرداختند.