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کارگاه آموزشی تنشهای آبی طرح صلح آبی کویکا ویژه کارشناسان داوطلبان استان فارس در آباده برگزار شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز فارس،رئیس جمعیت هلال احمر آباده گفت: کارگاه آموزشی آشنایی داوطلبان شعب و حوزه ستادی با موضوع تنشهای آبی در راستای طرح صلح آبی (کویکا) به میزبانی جمعیت هلالاحمر شهرستان آباده و با حضور ۳۴ نفر از کارشناسان شهرستانی و ستادی معاونت امور داوطلبان برگزار شد.
علی سعادتمند افزود: در این کارگاه آموزشی و جلسه هماندیشی، شرکتکنندگان با اهداف و برنامههای طرح تنشهای آبی آشنا شده است و راهکارهای اجرایی و آموزشی مرتبط با این طرح مورد بررسی قرار گرفت.
سعادتمند ادامه داد: همچنین در این کارگاه آموزشی کارشناسان شهرستانی و ستادی معاونت امور داوطلبان در خصوص برنامهها و فعالیتهای حوزه داوطلبی، توسعه مشارکتهای مردمی، اجرای طرحهای داوطلبمحور و ارتقای خدمات داوطلبانه به بحث و تبادل نظر پرداختند.