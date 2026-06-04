روستای خیرآباد در بخش نصرآباد با برگزاری جشنی پرشور و با حضور ۴ هزار نفر، یاد و خاطره عید غدیر را با همت مردمی و در فضایی سرشار از نشاط گرامی داشت.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی، دبیر کارگروه فرهنگی غدیر روستای خیرآباد گفت:برنامه‌های این جشن که بعد از نماز مغرب و عشا شروع شده بود شامل مجموعه‌ای از فعالیت‌های فرهنگی، مذهبی و اجتماعی بود.

علی جامی افزود: مراسم مدح‌خوانی،توزیع نذری‌های سنتی گرفته، مشارکت گسترده جوانان در فضاسازی و مدیریت جمعیت، از جمله بخش‌های مهم این مراسم بود.

وی گفت: هدف از برپا کردن این جشن بزرگ، ترویج فرهنگ غدیر و تقویت پیوند‌های اجتماعی میان اهالی بخش نصرآباد بوده است.

دبیر کارگروه فرهنگی غدیر روستای خیرآباد افزود: این جشن که با مشارکت مستقیم خیرین و همکاری نزدیک اهالی روستا برگزار شد، با پیام‌آوری اتحاد و همدلی به پایان رسید و بار دیگر نشان داد که روستا‌های کوچک نیز می‌توانند میزبان رویداد‌هایی بزرگ در سطح منطقه‌ای باشند.