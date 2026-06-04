معاون آموزش، تحقیقات و فناوری دانشگاه علوم پزشکی دزفول گفت: تاییدیه اولیه اعتباربخشی برنامه آموزشی دوره دکتری پزشکی عمومی دانشکده پزشکی این دانشگاه دریافت شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، محمدامین بهمنش بیان کرد: در راستای اجرای برنامه‌های اعتباربخشی دبیرخانه شورای آموزش پزشکی عمومی و با هدف تضمین، حفظ و ارتقای کیفیت آموزش پزشکی در دانشکده‌های پزشکی کشور، برنامه آموزشی دوره دکتری پزشکی عمومی دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی دزفول مورد ارزیابی قرار گرفت.

وی افزود: پس از بررسی مستندات، ارزیابی شاخص‌های آموزشی و بررسی عملکرد دانشکده در حوزه‌های مختلف آموزشی، تاییدیه اولیه اعتباربخشی برنامه آموزشی دوره دکتری پزشکی عمومی دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی دزفول در پنجاه‌وهشتمین جلسه کمیته اعتباربخشی دبیرخانه شورای آموزش پزشکی عمومی صادر شد.

معاون آموزش، تحقیقات و فناوری دانشگاه علوم پزشکی دزفول با اشاره به اهمیت فرآیند اعتباربخشی در ارتقای کیفیت آموزش پزشکی، این موفقیت را گامی ارزشمند در مسیر توسعه آموزشی دانشگاه برشمرد و اظهار کرد: دریافت این تاییدیه بیانگر انطباق برنامه آموزشی دانشکده پزشکی با استاندارد‌های ملی آموزش پزشکی و نشان‌دهنده اهتمام دانشگاه به بهبود مستمر کیفیت آموزش است.

وی کسب این موفقیت را حاصل تلاش‌های مستمر مسئولان دانشگاه علوم پزشکی دزفول، اعضای هیات علمی و کارکنان دانشکده پزشکی در مسیر ارتقای کیفیت آموزش دانست و از همکاری و همراهی تمامی دست‌اندرکاران این فرآیند قدردانی کرد.

بهمنش ابراز امیدواری کرد با تداوم این رویکرد و بهره‌گیری از ظرفیت‌های علمی و آموزشی دانشگاه، زمینه برای ارتقای هرچه بیشتر کیفیت آموزش پزشکی و دستیابی به سطوح بالاتر اعتباربخشی در آینده فراهم شود.

شهرستان دزفول یکی از قطب‌های درمانی منطقه به شمار می‌رود و دانشگاه علوم پزشکی آن، با وجود اینکه تنها شهرستان دزفول را زیر پوشش خدمات خود دارد، علاوه بر ارائه خدمات بهداشتی و درمانی به شهرستان‌های اطراف، به استان‌های همجوار نیز خدمات ارائه می‌دهد.