به گزارش خبرگزاری صداوسیمای استان همدان، به مناسبت عید سعید غدیر خم و گرامیداشت سالروز ارتحال امام خمینی (ره) همایش و رژه موتورسواری در همدان برگزار شد.



رئیس هیئت موتورسواری و اتومبیلرانی استان همدان گفت: در این همایش ۳۰۰ موتورسوار از روبروی تالار قرآن چارباغ ارم، به سمت چهار راه پژوهش و باغ بهشت همدان رژه رفتند.

مهدی فرجی افزود: این همایش با هدف بیعت با رهبر معظم انقلاب و تجدید پیمان با آرمان‌های والای انقلاب اسلامی، با همکاری معاونت ورزش شهرداری، اداره کل ورزش و جوانان، سپاه انصارالحسین و فرماندهی انتظامی استان برگزار شد.