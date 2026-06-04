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به مناسبت عید غدیر، ۳۰۰ موتور سوار همدانی با رژه دسته جمعی از چارباغ ارم تا باغ بهشت با رهبر معظم انقلاب تجدید بیعت کردند.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای استان همدان، به مناسبت عید سعید غدیر خم و گرامیداشت سالروز ارتحال امام خمینی (ره) همایش و رژه موتورسواری در همدان برگزار شد.
رئیس هیئت موتورسواری و اتومبیلرانی استان همدان گفت: در این همایش ۳۰۰ موتورسوار از روبروی تالار قرآن چارباغ ارم، به سمت چهار راه پژوهش و باغ بهشت همدان رژه رفتند.
مهدی فرجی افزود: این همایش با هدف بیعت با رهبر معظم انقلاب و تجدید پیمان با آرمانهای والای انقلاب اسلامی، با همکاری معاونت ورزش شهرداری، اداره کل ورزش و جوانان، سپاه انصارالحسین و فرماندهی انتظامی استان برگزار شد.