نماینده ولی‌فقیه در مازندران، عید سعید غدیر خم را بزرگ‌ترین عید امت اسلامی و نقطه کمال دین دانست و بر نقش ولایت در استمرار مسیر هدایت تأکید کرد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران؛ آیت‌الله محمدباقر محمدی لائینی نماینده ولی‌فقیه در مازندران در دیدار با جمعی از قشرهای مختلف مردم به مناسبت فرارسیدن عید سعید غدیر خم، با تبریک این عید بزرگ گفت: پیامبر گرامی اسلام حضرت محمد مصطفی (ص) در هجدهم ذی‌الحجه سال دهم هجری و در بازگشت از حجةالوداع، به فرمان الهی، امیرالمؤمنین حضرت علی (ع) را به عنوان جانشین، وصی و امام پس از خود معرفی کردند و مردم نیز با ایشان بیعت نمودند.

وی افزود: پس از این انتصاب الهی، آیه شریفه «الْیَوْمَ أَکْمَلْتُ لَکُمْ دِینَکُمْ» نازل شد و خداوند متعال کامل شدن دین و تمام شدن نعمت الهی را به واسطه ولایت امیرالمؤمنین (ع) اعلام فرمود.

نماینده ولی‌فقیه در مازندران با بیان اینکه مسلمانان از همان صدر اسلام روز غدیر را به عنوان عیدی بزرگ گرامی می‌داشتند، گفت: اطعام، احسان و شادی مؤمنانه از سنت‌های ارزشمند این روز بزرگ است که همواره در میان مسلمانان جایگاه ویژه‌ای داشته است.

آیت‌الله محمدی لائینی با اشاره به تقارن عید غدیر امسال با سالروز ارتحال حضرت امام خمینی (ره) افزود: انقلاب اسلامی ایران جلوه‌ای از استمرار خط ولایت است و ولایت فقیه، تجلی ولایت الهی در عصر غیبت به شمار می‌رود. حضرت امام خمینی (ره) با تکیه بر همین مبانی الهی، انقلاب اسلامی را بنیان نهاد و پرچم ولایت را در جامعه اسلامی برافراشت.

امام جمعه ساری ادامه داد: مردم ایران اسلامی همواره در دفاع از ولایت و تبعیت از رهبران انقلاب اسلامی وفاداری خود را به اثبات رسانده‌اند و پس از ارتحال امام راحل نیز در همراهی با مقام معظم رهبری حضرت آیت‌الله العظمی امام خامنه‌ای (مدظله‌العالی)، حضوری آگاهانه و مسئولانه داشته‌اند.

وی تأکید کرد: امروز نیز وظیفه همه ما حرکت در مسیر ولایت، حفظ وحدت، تبعیت از رهنمود‌های رهبر معظم انقلاب و پاسداری از ارزش‌های اسلامی و انقلابی است؛ چراکه این مسیر ادامه راه پیامبر اکرم (ص)، امیرالمؤمنین (ع) و ائمه اطهار (ع) محسوب می‌شود.