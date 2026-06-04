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نماینده ولی فقیه در استان یزد: ولایت امیرالمؤمنین حضرت علی (ع) یکی از روشنترین مصادیق صراط مستقیم است و باید در مسیر ولایت ثابتقدم باشیم.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز یزد، آیتالله محمدرضا ناصری، در مراسم جشن عید سعید غدیر خم و آیین تلبس جمعی از طلاب حوزه علمیه یزد، با تأکید بر اهمیت پایبندی به مسیر ولایت و تقوا گفت: خداوند متعال را شاکر و سپاسگزاریم که ما را به صراط مستقیم هدایت کرده است؛ صراطی که مصداق کامل آن امیرالمؤمنین حضرت علی (ع) است.
وی با اشاره به آیه شریفه «اهدنا الصراط المستقیم» افزود: انسان در مسیر حرکت به سوی خداوند با موانع، مزاحمتها و وسوسههای فراوان شیطان روبهرو میشود. از این رو باید همواره از خداوند بخواهیم که ما را در این مسیر مستقیم ثابتقدم نگه دارد و از انحراف مصون بدارد.
امام جمعه یزد تصریح کرد: همه ما باید مراقب باشیم که از صراط مستقیم فاصله نگیریم، چرا که در طول تاریخ افرادی بودهاند که از این مسیر منحرف شدهاند و دچار خسارت و گمراهی شدهاند.
آیتالله ناصری، ولایت امیرالمؤمنین حضرت علی (ع) را یکی از روشنترین مصادیق صراط مستقیم دانست و گفت: باید در مسیر ولایت ثابتقدم باشیم و اجازه ندهیم دلبستگی به دنیا، ثروت و تعلقات مادی ما را از این راه الهی جدا کند.
وی با بیان اینکه شیطان قسم خورده است انسانها را از مسیر خداوند منحرف سازد، خاطرنشان کرد: در عید غدیر با امیرالمؤمنین (ع) عهد ببندیم که با هوای نفس مخالفت کنیم، در مسیر حق و ولایت گام برداریم و از این راه نورانی جدا نشویم.
نماینده ولیفقیه در استان یزد در پایان تأکید کرد: دستیابی به کمال انسانی و سعادت حقیقی تنها در سایه تقوا، خودسازی و پایبندی به آموزههای دینی امکانپذیر است.