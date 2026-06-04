۲۷۰ هزار و ۵۰۰ مسافر از خراسان شمالی توسط ناوگان حمل و نقل عمومی جاده‌ای طی دو ماه نخست سال جا به جا شدند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان شمالی ، رئیس اداره حمل و نقل مسافر اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده‌ای خراسان شمالی گفت: از ابتدای سال تا پایان اردیبهشت، ۲۷۰ هزار و ۵۰۰ مسافر توسط ناوگان حمل و نقل عمومی جاده‌ای از استان به مقاصد مختلف کشور جا به جا شده‌اند.

اسماعیل اصغری افزود: در این مدت، برای جا به جایی مسافران، ۳۰ هزار و ۱۱۵ سفر انواع ناوگان مسافری انجام شده است.

وی ادامه داد: بیش از ۲۰۱ هزار مسافر (۷۴.۴ درصد) با استفاده از ناوگان حمل و نقل عمومی درون استان و بیش از ۶۹ هزار مسافر (۲۵.۶ درصد) برون استان سفر کردند.

اصغری گفت: از مجموع مسافران جا به جا شده، ۶۱ درصد با مینی بوس، ۲۶.۸ درصد توسط اتوبوس و ۱۲.۲ درصد نیز با سواری کرایه عمومی به مقاصد مختلف داخل و خارج از استان انتقال یافته‌اند.

به گفته این مسئول، ۴۱ شرکت حمل و نقل مسافر، ۸۵۳ دستگاه ناوگان و ۱۳۳۳ راننده در خراسان شمالی در حال خدمات رسانی به مسافران هستند.