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دادستان مرکز استان گلستان به مناسبت فرارسیدن عید سعید غدیر خم، با اعطای ۵ روز مرخصی به مددجویان واجد شرایط در زندانهای گرگان و گنبدکاووس موافقت کرد.
به گزارش خبرگزاری صدا وسیمای مرکز گلستان، مهدی رزاقی نژاد گفت: این مرخصی شامل سارقان، اراذل و اوباش و محکومان جرایم خشن و امنیتی نمیشود.
رزاقی نژاد همچنین به قضات ناظر زندانهای گرگان و گنبدکاووس دستور داد: موضوع پایان حبس محکومانی که کمتر از ۴ ماه از پایان دوران محکومیت آنان باقی مانده است را نیز بررسی و بر اساس قانون برای واجدان شرایط به منظور اعمال مرخصی پایان حبس اقدام کنند.