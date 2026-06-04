دادستان مرکز استان گلستان به مناسبت فرارسیدن عید سعید غدیر خم، با اعطای ۵ روز مرخصی به مددجویان واجد شرایط در زندان‌های گرگان و گنبدکاووس موافقت کرد.

به گزارش خبرگزاری صدا وسیمای مرکز گلستان، مهدی رزاقی نژاد گفت: این مرخصی شامل سارقان، اراذل و اوباش و محکومان جرایم خشن و امنیتی نمی‌شود.

رزاقی نژاد همچنین به قضات ناظر زندان‌های گرگان و گنبدکاووس دستور داد: موضوع پایان حبس محکومانی که کمتر از ۴ ماه از پایان دوران محکومیت آنان باقی مانده است را نیز بررسی و بر اساس قانون برای واجدان شرایط به منظور اعمال مرخصی پایان حبس اقدام کنند.