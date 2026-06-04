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محیطبانان شهرستان قصرشیرین موفق شدند آتشسوزی رخداده در حاشیه رودخانه قورهتو را پیش از سرایت به پناهگاه حیات وحش قراویز مهار کنند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما رئیس اداره حفاظت محیط زیست شهرستان قصرشیرین با اعلام این خبر گفت: در پایش مستمر مناطق تحت مدیریت، محیطبانان متوجه وقوع آتشسوزی در حاشیه رودخانه قورهتو و در مجاورت پناهگاه حیات وحش قراویز شدند.
پژمان فتاحپور افزود: پس از شناسایی حریق، نیروهای محیطبانی بلافاصله وارد عمل شده و عملیات مهار و اطفای آتش را آغاز کردند که در نهایت از گسترش شعلهها به داخل محدوده پناهگاه جلوگیری شد.
وی با اشاره به شرایط پوشش گیاهی منطقه و احتمال وقوع آتشسوزی در فصل گرم سال اظهار کرد: محیطبانان با آمادگی کامل و بر اساس برنامهریزیهای انجامشده، بهصورت مستمر مناطق تحت حفاظت را پایش میکنند تا در شرایط اضطراری، اقدامات لازم در کوتاهترین زمان ممکن انجام شود.
پناهگاه حیات وحش قراویز یکی از مناطق تحت مدیریت محیط زیست استان کرمانشاه است که نقش مهمی در حفاظت از گونههای جانوری و زیستگاههای طبیعی منطقه ایفا میکند.