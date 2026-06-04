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داوطلبان دختر ۱۰ تا ۱۵ سال و پسران ۸ تا ۱۵ سال تا فردا، جمعه ۱۵ خرداد برای ثبتنام و شرکت در پانزدهمین دوره طرح ملی تلاوت شبابالرضا (ع) فرصت دارند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، دورههای طرح ملی تلاوت شبابالرضا (ع) در دو گروه دختران ۱۰ تا ۱۵ سال و پسران ۸ تا ۱۵ سال به صورت حضوری و غیرحضوری با هدف کشف و پرورش استعدادهای قرآنی نوجوان در عرصه تلاوت برگزار میشود.
ستاد اجرایی طرح ملی تلاوت شبابالرضا (ع) درصدد برگزاری پانزدهمین دوره اجرای این طرح است تا از میان نونهالان و نوجوانان مشارکتکننده در آن به کشف استعداد نوجوانان قاری خوشخوان در عرصه تلاوت قرآن بپردازد. به همین منظور داوطلبان تا فردا جمعه ۱۵ خرداد برای ثبتنام و شرکت در این دوره فرصت دارند.
نوجوانان برگزیده طرح ملی تلاوت شبابالرضا (ع) در هر دوره به مسابقات «شوق تلاوت»، دعوت میشوند تا نفرات نهایی برگزیده برای حضور در رقابتهای رسمی قرآنی به کشورهای مختلف اعزام شده و به این واسطه به ویژه در عرصههای بینالمللی به امر تلاوت و تبلیغ بپردازند.
علاقهمندان برای ثبتنام در پانزدهمین دوره طرح ملی تلاوت شبابالرضا (ع) میتوانند به نشانی www.melitelavat.ir مراجعه کنند.