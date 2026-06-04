دادستان مرکز استان کرمانشاه، از آزادی ۵۸ نفر از زندانیان واجد شرایط، به مناسبت اعیاد سعید قربان و غدیر خم خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، حمیدرضا کریمی گفت: در راستای سیاست‌های دستگاه قضایی مبنی بر بهره‌گیری از ظرفیت‌های قانونی در جهت کاهش جمعیت کیفری زندان‌ها، حمایت از خانواده زندانیان و فراهم کردن زمینه بازگشت شرافتمندانه افراد به جامعه، با بررسی دقیق پرونده‌های قضایی و پس از احراز شرایط قانونی، تعداد ۵۸ نفر از زندانیان استان از ارفاقات قانونی بهره‌مند و آزاد شدند.

وی افزود: این اقدام با همکاری مراجع قضایی، شورای طبقه‌بندی زندان‌ها، مددکاران اجتماعی و مسئولان اداره کل زندان‌های استان و در چارچوب مقررات قانونی و قضایی انجام شده است.

دادستان کرمانشاه تصریح کرد: بهره‌مندی از نهاد‌های ارفاقی، مرخصی منتهی به آزادی، آزادی مشروط، تعلیق مجازات و کمک خیرین به پرداخت محکومیت‌های مالی زندانیان جرایم غیرعمد، از جمله اقدامات مؤثر دستگاه قضایی در مسیر اصلاح، بازاجتماعی شدن و حمایت از حقوق شهروندی است.

کریمی همچنین با تأکید بر رویکرد انسان‌محور و اصلاحی قوه قضاییه، بیان کرد: دستگاه قضایی همواره تلاش دارد در کنار برخورد قاطع با جرایم و برهم‌زنندگان نظم و امنیت عمومی، نسبت به افرادی که زمینه اصلاح و بازگشت آنان به جامعه فراهم است، از ظرفیت‌های قانونی با نگاه حمایتی و اصلاحی استفاده کند.

وی خاطرنشان کرد: بدون تردید، ترویج فرهنگ گذشت، کمک به آزادی زندانیان نیازمند و تحکیم بنیان خانواده‌ها از برکات ارزشمند اعیاد اسلامی است و امیدواریم این اقدامات زمینه‌ساز کاهش آسیب‌های اجتماعی و بازگشت مؤثر افراد به آغوش خانواده و جامعه باشد.