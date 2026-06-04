به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز زنجان؛ در فضیلت عید غدیر و اهمیت ویژه آن در مقایسه با دیگر عیدها، احادیث فراوانی وارد شده است.

پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله فرمودند: «روز غدیرخم، برترین و بالاترین عید‌های امت من است؛ روزی است که خدای متعال مرا مأمور کرد برادرم، علی بن ابی طالب را، چون نشانه‌ای بر امتم نصب کنم تا پس از من، با او راه را بیابند و روزی است که خداوند دین مرا کامل و نعمتش را بر امت تمام کرد و راضی شد که اسلام دین آنها باشد».

آن حضرت به امیرمؤمنان، علی (ع) وصیت کردند که این روز را عید بگیرد و فرمودند: «پیامبران نیز چنین می‌کردند و به جانشینان خود وصیت می‌کردند که این روز را عید بگیرند.» همچنین پس از اعلام این روز به عنوان عید، خطاب به مسلمانان فرمودند: «هَنِّئُونی، هَنِّئُونی اِنَّ اللّهَ تَعالی خَصَّنی بِالنَّبُوهِ وَ خَصَّ اَهْلَ بَیْتی بِالاِمامَهِ؛ به من شادباش گویید، همانا خدای تعالی مرا به نبوت و خاندانم را به امامت برگزید»