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دوره ضمنخدمت آمادگی و واکنش اضطراری در شرایط دفاعی در شهرستان کازرون برگزار شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز فارس،جمعیت هلالاحمر شهرستان کازرون گفت: دوره ضمنخدمت آمادگی و واکنش اضطراری در شرایط دفاعی با حضور ۲۷ نفر از کارکنان شهرستانهای کوهچنار، ممسنی، رستم، سپیدان و کازرون به میزبانی این جمعیت برگزار شد.
سعید دهقان سرپرست افزود: در این دوره، اصول پیشرفته واکنش در شرایط اضطراری و دفاعی به شرکتکنندگان آموزش داده شد تا سطح آمادگی آنان برای مدیریت موقعیتهای بحرانی ارتقا یابد.
او ادامه داد: هدف از برگزاری این دورهها، ایجاد آمادگی لازم برای کاهش خسارات جانی و مالی و تحقق همافزایی حداکثری میان پایگاههای امدادی منطقه در شرایط حساس است.