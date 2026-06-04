به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ آموزش و پرورش شهرستان‌های استان تهران، دفتر امور بانوان اداره کل آموزش و پرورش شهرستان‌های استان تهران، پس از بررسی آثار رسیده به دبیرخانه پویش استانی «بهار جانان»، اسامی برگزیدگان نهایی این رویداد فرهنگی مشخص شد.

این پویش که با هدف تبیین و ترویج محور‌های ارزشمندی همچون «سبک زندگی اسلامی-ایرانی»، «الگوی سوم زن مسلمان»، «تحکیم بنیان خانواده»، «ترویج فرهنگ ازدواج و فرزندآوری» و «معرفی بانوان شهیده» برگزار شده بود، با استقبال گسترده معلمان و دانشجومعلمان دغدغه‌مند شهرستان‌های استان تهران رو‌به‌رو گردید.

شرکت‌کنندگان در این پویش، آثار ارزشمند خود را در قالب‌های متنوعی از جمله موشن‌گرافی، فیلم کوتاه، ویدئو‌های آموزشی، اینفوگرافی، پوستر، پادکست، مقاله و کتاب به دبیرخانه ارسال کردند که نشان‌دهنده ظرفیت بالای فرهنگی و هنری جامعه معلمان در تبیین معارف اسلامی و انقلابی است.

بر اساس رأی هیئت داوران، اسامی رتبه‌های برتر به شرح زیر اعلام می‌گردد:

* سرکار خانم مائده کریمی (منطقه رباط کریم - دبیرستان علامه طباطبایی)

* سرکار خانم فاطمه میرزاخانی (ناحیه ۲ ری - دبیرستان شاهد ندای فاطمه (س))

* سرکار خانم نجمه نوری (منطقه کهریزک- هنرستان اولیا ۳)

ضمن عرض تبریک به این عزیزان و آرزوی توفیق روزافزون برای تمامی شرکت‌کنندگان، امید است برگزاری این پویش‌ها گامی موثر در جهت تحقق سبک زندگی متعالی و تقویت هویت اسلامی-ایرانی در جامعه بزرگ آموزش و پرورش باشد.

لازم به ذکر است تقدیرنامه منتخبین در سامانه مای مدیو صادر خواهد شد.

تاریخ صدور در کانال مهربانو اطلاع‌رسانی خواهد شد.