به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، فرماندار کارون گفت: صبح امروز پنجشنبه ۱۴ خرداد، به رسم هرسال بیش از ۱۵ هزار نفر در مسیر غدیره شهرستان کارون پیاده روی کردند.

رسول ساکی افزود: در مسیر غدیره شهرستان کارون ۱۴۰ موکب برای پذیرایی و خدمات رسانی به عاشقان اهل بیت (ع) برپا شد.

وی بیان کرد: هر سال در مسیری که به عنوان غدیره نامگذاری شده است، ویژه برنامه‌ای با حضور مردم ولایتمدار شهرستان کارون برگزار می‌شود.