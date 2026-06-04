مدیرکل نوسازی و تجهیز مدارس استان اردبیل گفت: سرانه فضای آموزشی استان به طور متوسط به ۵.۳۳ صدم مترمربع رسیده و امسال با تکمیل مدارس جدید به میانگین کشوری نزدیک خواهد شد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز اردبیل، امیر لامعی جوان روز پنجشنبه اظهار کرد: سرانه فضا‌های آموزشی به صورت دقیق در شهر‌های مختلف استان احصا و بر اساس آن، توسعه مدرسه سازی در چهار شهرستان هدف‌گذاری خواهد شد.

وی افزود: در دولت چهاردهم ساخت و ساز مدارس رونق و شتابی مضاعف پیدا کرده به طوری که سرانه آموزشی در این استان از ۴.۲ مترمربع در ابتدای دولت چهاردهم به ۵.۳۳ صدم مترمربع رسیده است.

مدیرکل نوسازی و تجهیز مدارس استان اردبیل گفت: از ۱۲ شهرستان، سرانه آموزشی اردبیل، پارس‌آباد، اصلاندوز و مشگین‌شهر بحرانی‌تر از سایر مناطق استان است به طوری که در این چهار شهرستان، متوسط سرانه آموزشی ۳.۶۳ درصد احصا شده است.

لامعی جوان بیان کرد: در خود شهر اردبیل به ویژه ناحیه یک و ۲ سرانه آموزشی حدود ۲ مترمربع است که ضرورت دارد بیشترین توجه و تمرکز در ساخت و ساز مدرسه در این ۲ ناحیه صورت بگیرد.

وی افزود: سرانه متوسط کشوری ۵.۵۹ صدم مترمربع است که با تکمیل و بهره‌برداری از طرح‌های در حال احداث به راحتی می‌توان به این سرانه دست یافت.

مدیرکل نوسازی و تجهیز مدارس استان اردبیل اضافه کرد: باید تا آخر برنامه هفتم توسعه سرانه آموزشی استان به ۶.۱ مترمربع ارتقا یابد که با توجه به هدف‌گذاری احداث یک هزار و ۱۳۵ کلاس درس حتی می‌توان به بالاتر از این میانگین هم دست یافت.

لامعی جوان ادامه داد: به غیر از اردبیل، مشگین‌شهر، پارس‌آباد و اصلاندوز که سرانه‌ای پایین‌تر از متوسط کشوری دارند در ۱۵ ناحیه و منطقه آموزش و پرورش سرانه فضای آموزشی بالاتر از میانگین استانی و حتی کشوری است.

وی گفت: در مشگین‌شهر ۴۰ طرح مدرسه‌سازی با زیربنای ۱۵ هزار مترمربع در حال اجراست که برای تکمیل آنها چهار هزار و ۱۲۰ میلیارد ریال اعتبار نیاز است.

مدیرکل نوسازی و تجهیز مدارس استان اردبیل ادامه داد: در اصلاندوز ۱۳ طرح و در پارس‌آباد نیز ۹ طرح در قالب ۹۰ کلاس درس در حال اجراست تا با تکمیل و راه‌اندازی آنها به سرانه مطلوب کشوری برسیم.

لامعی جوان اظهار کرد: در اردبیل نیز به ویژه نواحی یک و ۲ به دلیل پایین بودن سرانه آموزشی، ۳۱ مدرسه در قالب ۴۰ هزار مترمربع در دست ساخت است که امیدواریم تعدادی از آنها تا مهرماه امسال تکمیل و آماده بهره‌برداری شود.

شایان ذکر است، ۲ هزار و ۵۴۱ واحد آموزشی با یک هزار و ۱۵۱ کلاس درس در استان اردبیل وجود دارد و نزدیک به ۲۵۶ هزار دانش‌آموز مشغول تحصیل علم هستند.