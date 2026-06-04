استاندار خوزستان با تاکید بر اهمیت انسجام ملی، آن را از ضرورت‌های همیشگی کشور دانست و گفت: در شرایط کنونی، نیاز به وحدت و همدلی بیش از گذشته احساس می‌شود و پشتوانه اقتدار کشور است.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، سید محمدرضا موالی‌زاده با تاکید بر وفاق ملی بیان کرد: بیش از ۹۰ شبانه‌روز است که حضور منسجم، متشکل و یکپارچه مردم را در خیابان‌ها شاهد هستیم و این حضور، پشتوانه‌ای بسیار ارزشمند و بی‌بدیل برای رزمندگان کشور، دست‌اندرکاران دیپلماسی، دولت و همه کارگزاران نظام به شمار می‌رود.

استاندار خوزستان با اشاره به نقش اقوام مختلف در این استان افزود: در خوزستان اقوام گوناگونی در کنار یکدیگر زندگی می‌کنند و از همان روز‌های نخست با لباس‌های سنتی و محلی، زبان‌ها و گویش‌های مختلف، در صحنه حضور یافتند و از تمامیت ارضی کشور، حریم ولایت، مام میهن، نظام مقدس جمهوری اسلامی، آرمان‌های امام راحل عظیم‌الشان و امام شهید و همچنین رهبر حکیم و فرزانه انقلاب دفاع کردند.

وی ادامه داد: اقوام در خوزستان به‌صورت مجزا و منفک در کنار هم قرار نگرفته‌اند، بلکه میان آنها درهم‌تنیدگی عمیقی وجود دارد و در یک اقلیم و در کنار هم زندگی می‌کنند.

موالی‌زاده با بیان اینکه هیچ‌گونه انفکاک، انشقاق یا اختلافی میان اقوام استان مشاهده نمی‌شود، اظهار کرد: این همزیستی و همدلی یک برکت و موهبت الهی است و باید تلاش کنیم هر عاملی که ممکن است موجب تضعیف وحدت و انسجام مردم با سلایق، دیدگاه‌ها و پوشش‌های مختلف شود، از میان برداشته شود.

استاندار خوزستان تاکید کرد: چتر حمایت و همگرایی باید به‌گونه‌ای گسترده باشد که همه دلبستگان به انقلاب، نظام و ایران را در بر بگیرد.

وی با اشاره به ناکامی دشمن در ایجاد شکاف میان مردم گفت: دشمن تا امروز در رسیدن به اهداف خود که ایجاد گسست و فاصله میان مردم بوده، شکست خورده و این انسجام، همدلی و همگرایی همچنان در میان آحاد مردم وجود دارد.

موالی زاده ادامه داد: ما این انسجام را یک مولفه مهم قدرت ملی و یک جنگ‌افزار نرم بسیار موثر می‌دانیم؛ به‌گونه‌ای که آثار آن کمتر از جنگ‌افزار نظامی نیست و قدرت کشور در سایه همین انسجام تقویت می‌شود.