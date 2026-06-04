به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز ایلام؛ «علی رشیدی» مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان ایلام اظهار داشت: مرحله یازدهم طرح کالابرگ برای تداوم حمایت معیشتی آغاز شده است.



وی افزود: زمان‌بندی مراجعه بر اساس کد ملی سرپرست خانوار است؛ بر این اساس زمان مراجعه کد‌های پایانی ۰ ، ۱ و ۲ و نهاد‌های حمایتی از فردا (جمعه، ۱۵ خرداد)، مهلت کد‌های ۳، ۴ و ۵ از ۲۰ تیر و کد‌های ۶، ۷، ۸ و ۹ از ۲۵ خرداد است.

مشمولان می‌توانند در زمان تعیین‌شده به فروشگاه‌های طرف قرارداد مراجعه کرده و خرید خود را انجام دهند.