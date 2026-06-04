مسوول اردویی، راهیان نور و گردشگری سپاه حضرت صاحب الامر (عج) استان قزوین، از اعزام بیش از ۲۲۰۰ نفر از مردم استان به مراسم سی‌وهفتمین سالگرد ارتحال بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز قزوین، سرهنگ عطا باجلان، با اشاره به برگزاری جلسه ستاد بزرگداشت این مراسم در استانداری قزوین گفت: با توجه به شرایط کشور و تقابل با دشمنان آمریکایی و صهیونیستی، برنامه‌ریزی لازم برای اعزام زائران به مرقد مطهر امام راحل انجام شد.

وی همچنین با بیان اینکه زائران قزوینی با شعار میثاق با امامین انقلاب و بیعت با رهبری در این مراسم حضور یافته‌اند اظهار داشت: برای انتقال آنها ۵۰ دستگاه اتوبوس به همراه خودرو‌های شخصی در نظر گرفته شده بود و مردم از تمامی شهرستان‌های استان در این آیین شرکت کردند.

این مراسم همه‌ساله با حضور گسترده مردم از سراسر کشور در حرم مطهر امام خمینی (ره) برگزار می‌شود و فرصتی برای تجدید میثاق با آرمان‌های انقلاب اسلامی است.