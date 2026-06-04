سرپرست اداره حفاظت محیط زیست شهرستان شمیرانات گفت: یک رأس بز وحشی که بر اثر تشنگی از ارتفاعات منطقه حفاظت شده ورجین به یکی از روستا‌های شهرستان شمیرانات وارد شده بود، پس از نجات و تحویل به محیط بانان، به زیستگاه طبیعی خود بازگردانده شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، رضا کرمی در تشریح این خبر اظهارداشت: یک رأس بز وحشی پس از ورود به روستای رودک در پی تشنگی شدید، توسط یکی از اهالی منطقه شناسایی و از خطرات احتمالی مصون ماند.

وی افزود: این شهروند دوستدار محیط زیست پس از مشاهده این حیوان، ضمن تأمین آب مورد نیاز آن، از رهاسازی فوری حیوان خودداری کرد تا از گرفتار شدن احتمالی آن در دام شکارچیان جلوگیری شود و سپس آن را به مأموران یگان حفاظت محیط زیست تحویل داد.

کرمی با تقدیر از این اقدام مسئولانه گفت: مشارکت و همکاری مردم محلی در حفاظت از گونه‌های جانوری و صیانت از تنوع زیستی، نقش مهمی در حفظ سرمایه‌های طبیعی کشور دارد.

سرپرست اداره حفاظت محیط زیست شهرستان شمیرانات تصریح کرد: پس از انجام بررسی‌های لازم و اطمینان از سلامت کامل این بز وحشی، حیوان به منطقه حفاظت شده ورجین منتقل و در زیستگاه طبیعی خود رهاسازی شد.

او همچنین از همراهی و حساسیت ساکنان مناطق ورجین و البرز مرکزی نسبت به حفاظت از حیات وحش قدردانی کرد و خواستار تداوم این همکاری‌ها در راستای حفظ گونه‌های ارزشمند جانوری شد.