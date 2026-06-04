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تلفات فوکهای خزری در سواحل مازندران با کشف دو لاشه جدید در ساری به ۱۴ قلاده رسید.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما معاون محیط زیست طبیعی و تنوع زیستی ادارهکل حفاظت محیط زیست مازندران با اعلام این خبر گفت: در پایشهای مستمر سواحل استان، مأموران یگان حفاظت محیط زیست و همیاران طبیعت دو لاشه فوک خزری را در سواحل شهرستان ساری شناسایی کردند.
روحالله اسماعیلی افزود: بررسیهای کارشناسی نشان داد به دلیل سپری شدن زمان قابل توجه از مرگ این پستانداران دریایی، لاشهها در مرحله پیشرفته فساد قرار داشته و امکان انجام کالبدگشایی یا نمونهبرداری تخصصی برای تعیین علت تلف شدن آنها فراهم نبوده است.
وی گفت: لاشههای کشفشده با رعایت ضوابط و پروتکلهای بهداشتی و تحت نظارت کارشناسان محیط زیست دفن شدند تا از هرگونه آلودگی احتمالی محیطی جلوگیری شود.
معاون محیط زیست طبیعی و تنوع زیستی مازندران همچنین با تأکید بر تداوم پایش سواحل استان، از شهروندان، گردشگران و صیادان خواست در صورت مشاهده لاشه یا موارد مشابه، موضوع را از طریق سامانه ۱۵۴۰ سازمان حفاظت محیط زیست گزارش کنند.