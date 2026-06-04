عضو کمیسیون برنامه بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی با تأکید بر ضرورت فراهم‌سازی بستر‌های لازم برای افزایش تولید و سرمایه‌گذاری در کشور، گفت: بخش قابل توجهی از سرمایه‌های کشور به دلیل سخت‌گیری‌های بی‌رویه، فرآیند‌های طولانی اداری و برخی موانع موجود از کشور خارج شده است و برای بازگرداندن این سرمایه‌ها باید موانع پیش‌روی سرمایه‌گذاران برطرف شود.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، فریدون همتی با تأکید بر ضرورت تقویت سرمایه‌گذاری و تولید در کشور، گفت: باید شرایطی فراهم شود که تولید افزایش یابد، مردم انگیزه بیشتری برای فعالیت‌های اقتصادی پیدا کنند و سرمایه‌های خود را در داخل کشور به کار بگیرند.

نماینده مردم «ایلام، ایوان، چرداول، مهران و ملکشاهی» در مجلس افزود: متأسفانه بخش قابل توجهی از سرمایه‌های کشور به دلیل سخت‌گیری‌های بی‌رویه برخی دستگاه‌های نظارتی، فرآیند‌های طولانی، پیچیده و خسته‌کننده اداری و همچنین وجود برخی موانع در مسیر فعالیت‌های اقتصادی، از کشور خارج شده و به کشور‌های همسایه یا سایر نقاط جهان منتقل شده است.

این نماینده مجلس شورای اسلامی ادامه داد: این پرسش جدی مطرح است که چرا باید چنین اتفاقی رخ دهد. هنوز هم برای اصلاح شرایط دیر نشده و لازم است فرآیند‌های فرسوده، طولانی و نفس‌گیر اداری کنار گذاشته شود تا زمینه برای حضور و فعالیت مؤثر سرمایه‌گذاران فراهم شود.

همتی تصریح کرد: دستگاه‌های نظارتی نیز باید در چارچوب وظایف قانونی خود همکاری لازم را برای تسهیل سرمایه‌گذاری و فعالیت‌های اقتصادی داشته باشند. همچنین دولت و سایر بخش‌های حاکمیتی باید مشوق‌های لازم را برای سرمایه‌گذاران در نظر بگیرند تا سرمایه‌گذاری با انگیزه و اطمینان بیشتری در کشور انجام شود.

وی با اشاره به ظرفیت‌های گسترده کشور، اظهار کرد: همان‌گونه که ایران از ظرفیت‌های عظیم طبیعی برخوردار است، سرمایه انسانی ارزشمند و توانمندی نیز در اختیار دارد که می‌تواند این ظرفیت‌های بالقوه را به فرصت‌های بالفعل اقتصادی تبدیل کند. اما تحقق این هدف نیازمند فراهم شدن بستر‌های مناسب، رفع موانع اداری، اصلاح نظام بانکی و ایجاد فضای مطلوب برای فعالیت‌های اقتصادی است.

عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس خاطرنشان کرد: حتی اگر کشور در شرایط جنگی نیز قرار نداشته باشد، برای افزایش تاب‌آوری اقتصادی، رونق تولید، ایجاد اشتغال و دستیابی به رشد پایدار اقتصادی، باید از ظرفیت‌های داخلی موجود در استان‌های مختلف کشور به بهترین شکل ممکن بهره‌برداری شود؛ ظرفیت‌هایی که هر یک می‌توانند نقش مهمی در توسعه اقتصادی و تقویت بنیان‌های تولید ملی ایفا کنند.