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به مناسبت عید سعید غدیر خم، زنجان غرق در شور و شعف ولایت شده و برنامههای متنوعی برای گرامیداشت این عید بزرگ تدارک دیده شده است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز زنجان؛ عید بزرگ غدیراست، عید امامت و ولایت مولایمان امیرالمؤمنین علی (ع)؛ روزی مبارک برای همه شیعیان و دوستداران اهلبیت (ع).
زنجان نیز در این عید فرخنده حال و هوای دیگری دارد.
اجتماع بزرگ رهروان غدیر در زنجان، امروز از ساعت ۱۷ تا ۲۲، از چهارراه امیرکبیر تا امامزاده حضرت سید ابراهیم (ع) برگزار میشود
همچنین به برکت عید ولایت، مهمانی بزرگی در صحن سبزهمیدان برپاست و با همت محبان اهلبیت (ع)، ۱۱۰ هزار پرس غذا طبخ و میان مردم توزیع خواهد شد.
پلیس هم از اعمال محدودیتهای ترافیکی ویژه این مراسم خبر داد.