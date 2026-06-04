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نرمافزار تخصصی آموزش الحان و نغمات قرآنی «ریاضالنغم» بنا به تصمیم گروه طراح و اجرایی آن، از شنبه ۱۶ خرداد به صورت رایگان در اختیار علاقهمندان قرار خواهد گرفت.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، اصغر اسکندری صاحبامتیاز نرمافزار تخصصی آموزش الحان و نغمات قرآنی «ریاضالنغم» گفت: با توجه به آسیب شدید هاست، سرور و دیتاسنتر «ریاضالنغم» در جریان جنگ تحمیلی سوم و متعاقباً خسارت وارده به آن دسته از کاربرانی که نسخه تلفن همراه این نرمافزار را خریداری کرده بودند، تصمیم گرفته شد برای جلوگیری از تضییع حقوق مخاطبان، این برنامه کاربردی زین پس به صورت رایگان ارائه شود.
اسکندری تصریح کرد: بعد از بارگذاری مجدد اطلاعات و حتی محتوای جدید و برای جلوگیری از هرگونه تضییع حقوق مصرفکننده و همچنین به پاس قدردانی از صبر و شکیبایی مخاطبان این نرمافزار و نیز با توجه به شرایط معیشتی موجود، گروه طراح و مجری آن تصمیم گرفت، زینپس تمامی خدمات نرمافزاری خود به زبان فارسی (نرم افزار فارسی) «ریاضالنغم» را بهصورت کاملاً رایگان به علاقهمندان در داخل کشور ارائه کند و لذا از شنبه ۱۶ خرداد کاربران میتوانند با مراجعه به «بازار» و «مایکت» این نرمافزار را دانلود کنند.
وی ادامه داد: این روزها فعالیت گروه «ریاضالنغم» وارد دهسالگی خود شده و یک دهه کامل با افتخار خدمتگزار جامعه قرآنی کشور هستیم.
طراح و مالک «ریاضالنغم» تأکید کرد: در راستای معرفی توانمندیهای جامعه قرآنی کشور در عرصه بینالمللی، محصول بعدی این گروه به بیش از ۱۰ زبان خارجی، جهت ارائه در سکّو (پلتفرم)های خارج از کشور تقدیم علاقهمندان خواهد شد.
یادآور میشود، نرمافزار «ریاضالنغم» در سال ۱۳۹۵ به عنوان بهترین اثر قرآنی کشور در بخش دیجیتال از سوی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی منتخب و در سال ۱۴۰۰ نیز مفتخر به دریافت بالاترین نشان قرآنی کشور (خادم القرآن الکریم) شد.