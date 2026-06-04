پخش زنده
امروز: -
عید غدیر امسال در زنجان حالوهوایی متفاوت داشت و جلوهای تازه از ولایتپذیری را به نمایش گذاشت.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز زنجان؛ عید غدیر امسال در زنجان حالوهوایی متفاوت داشت و جلوهای تازه از ولایتپذیری را به نمایش گذاشت.
غدیر تنها یک واقعه تاریخی نیست، بلکه میثاقی ماندگار از ولایت است؛ روزی که پیامبر اکرم (ص) با معرفی امیرالمؤمنین علی (ع)، مسیر حق و هدایت را روشن ساخت.
حضور مردم زنجان در آیینهای این عید نشان داد پیمان غدیر همچنان زنده است و نسل امروز نیز بر وفاداری و پیروی از مسیر ولایت تأکید دارد.