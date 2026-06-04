مدیر جهاد کشاورزی سوادکوه شمالی از آغاز کوچ بهاره دامداران منطقه لفور به ییلاقات و مراتع بالادست شهرستان خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران؛ مدیر جهاد کشاورزی شهرستان سوادکوه شمالی از آغاز کوچ بهاره دامداران منطقه لفور به ییلاقات و مراتع بالادست این شهرستان خبر داد.

علی نوری‌نژاد با اشاره به فرارسیدن فصل بهار و رویش دوباره طبیعت گفت: دامداران منطقه لفور همزمان با آغاز فصل چرا، انتقال دام‌های سبک و سنگین خود را به مناطق میان‌بند و مراتع سرسبز بالادست آغاز کرده‌اند تا از ظرفیت علوفه غنی این مناطق بهره‌مند شوند.

وی افزود: دامداران با استفاده از شرایط مطلوب تغذیه‌ای در مراتع ییلاقی، زمینه تأمین بخشی از نیاز خوراک دام و افزایش بهره‌وری دامداری‌های سنتی را فراهم می‌کنند.

مدیر جهاد کشاورزی سوادکوه شمالی با بیان اینکه همه‌ساله در فصل بهار مراتع ییلاقی شهرستان پذیرای دام‌های سبک و سنگین دامداران می‌شود، گفت: این جابه‌جایی سنتی در فرهنگ بومی منطقه با عنوان «قرق‌شکنی» شناخته می‌شود؛ فرآیندی که طی آن دام‌ها وارد مراتعی می‌شوند که دست‌کم هشت ماه از چرای دام مصون مانده و فرصت احیا و رشد طبیعی داشته‌اند.

نوری‌نژاد با تأکید بر اهمیت کوچ سنتی در حفظ منابع طبیعی و مدیریت پایدار مراتع تصریح کرد: قرق‌شکنی علاوه بر تأمین علوفه مورد نیاز دام‌ها، نقش مؤثری در احیای طبیعی مراتع، حفظ پوشش گیاهی و ایجاد تعادل اکولوژیک در منطقه دارد.

وی افزود: استمرار این سنت دیرینه، ضمن حمایت از معیشت دامداران، به حفظ ظرفیت‌های طبیعی و توسعه پایدار بخش دامپروری در شهرستان کمک می‌کند.