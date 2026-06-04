\u0628\u0647 \u06af\u0632\u0627\u0631\u0634\u00a0\u062e\u0628\u0631\u06af\u0632\u0627\u0631\u06cc \u0635\u062f\u0627 \u0648 \u0633\u06cc\u0645\u0627\u06cc \u062e\u0631\u0627\u0633\u0627\u0646 \u0634\u0645\u0627\u0644\u06cc \u060c\u00a0 \u062f\u0631 \u0622\u0633\u062a\u0627\u0646\u0647 \u0639\u06cc\u062f \u0633\u0639\u06cc\u062f \u063a\u062f\u06cc\u0631 \u062e\u0645 \u062f\u0627\u0646\u0634\u06af\u0627\u0647 \u067e\u06cc\u0627\u0645 \u0646\u0648\u0631 \u0628\u062c\u0646\u0648\u0631\u062f\u060c \u0645\u06cc\u0632\u0628\u0627\u0646 \u06cc\u06a9 \u0645\u062d\u0641\u0644 \u067e\u0631\u0634\u0648\u0631 \u0648 \u0634\u0627\u062f\u0645\u0627\u0646\u0647 \u0628\u0648\u062f.\n\u00a0\n\n\u00a0