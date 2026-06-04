مدیرکل ارتباطات و فناوری اطلاعات استان یزد بر لزوم اتخاذ راهکار‌های حمایتی برای جبران آسیب‌های وارده به کسب‌وکار‌های حوزه فاوا ناشی از محدودیت‌های اینترنتی تأکید کرد

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز یزد، اکرم فداکار در نشست تبیین و هم‌اندیشی با حضور اعضای سازمان نظام صنفی رایانه‌ای استان و فعالان شرکت‌های حوزه فناوری اطلاعات، گفت: با توجه به آسیب‌های جدی که کسب‌وکار‌های حوزه فناوری اطلاعات در دوره‌های اخیر از محدودیت‌های اینترنتی متحمل شده‌اند، حمایت و تسهیل مسیر توسعه این مجموعه‌ها از ضرورت‌های غیرقابل‌انکار است.

وی در تشریح محور‌های این نشست افزود: در این جلسه علاوه بر تبادل‌نظر پیرامون اهمیت و ضرورت زیرساخت‌های پایدار اینترنتی، راهکار‌های عملیاتی برای کاهش چالش‌های پیش‌روی شرکت‌های فعال در این حوزه مورد بحث و بررسی قرار گرفت.

مدیرکل ارتباطات و فناوری اطلاعات استان یزد تصریح کرد: موضوع تسهیل فضای کسب‌وکار و برقراری ارتباط مؤثر با ستاد تسهیل استان به‌منظور رفع موانع موجود از جمله محور‌های کلیدی این گفت‌و‌گو‌ها بود.

فداکار با ابراز امیدواری نسبت به تداوم این نشست‌های تخصصی بیان داشت: هدف ما این است که چنین گردهمایی‌هایی علاوه بر تبیین اهمیت شبکه ملی اطلاعات و اینترنت در حکمرانی دیجیتال، در بلندمدت به کاهش آسیب‌های اقتصادی شرکت‌ها و تقویت بخش خصوصی کمک کند.

وی در پایان خاطرنشان کرد: با هم‌افزایی میان بخش دولتی و خصوصی، شاهد توسعه پایدار کسب‌وکار‌های حوزه فاوا در استان یزد و نقش‌آفرینی مؤثرتر آنها در سطح ملی خواهیم بود.