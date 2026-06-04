به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، آزمون کتبی نهمین فراخوان جذب مدرس انس با قرآن دانشگاه آزاد اسلامی از سوی اداره‌کل امور اساتید معارف نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در این دانشگاه، یکشنبه ۱۷ خرداد برگزار می‌شود و به همین منظور، مهلت ثبت‌نام در آن شنبه ۱۶ خرداد به پایان می‌رسد.

آزمون کتبی، ۳۰ پرسش چهارگزینه‌ای است که به صورت مجازی برگزار می‌شود و مدت پاسخگویی به آنها ۲۵ دقیقه است و داوطلبانی مجاز به شرکت در آزمون شفاهی هستند که در آزمون کتبی حداقل امتیاز ۷۰ از ۱۰۰ را احراز کنند.

متقاضیان شرکت در این آزمون می‌توانند برای ثبت‌نام به نشانی iau.nahad.ir/modaresi_quran مراجعه کنند.

مدرسانی که پیش‌تر دارای مجوز تدریس بوده‌اند و اکنون قصد تمدید اعتبار آن را دارند از آزمون کتبی معاف هستند.