به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، مجتبی قهرمانی گفت: این مزایده با هدف تعیین تکلیف اموال موجود در انبار‌های سازمان اموال تملیکی برگزار شد و با استقبال گسترده متقاضیان رو‌به‌رو شد.

قهرمانی تصریح کرد: در این مزایده، ۷۷ ردیف کالا شامل انواع مواد شیمیایی، ماشین‌آلات راهسازی، لوازم یدکی، خودرو سواری و اقلام دیگر عرضه شد.

وی در ادامه با قدردانی از تلاش‌های صورت گرفته در سازمان اموال تملیکی، بر ادامه این روند تا ساماندهی کامل کالا‌های موجود و دستیابی به تمامی اهداف پیش‌بینی شده تأکید کرد.

رئیس کل دادگستری هرمزگان همچنین با بیان اینکه با توجه به تأکیدات ریاست قوه قضاییه و بر این اساس قانون، صیانت از اموال عمومی از مهمترین وظایف دستگاه قضایی است، خاطرنشان کرد: تعیین تکلیف این اقلام به ویژه در شرایط فعلی، علاوه بر حفظ حقوق بیت‌المال، از تضییع و خسارت به اموال عمومی و اشخاص نیز جلوگیری می‌کند.