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رئیس کل دادگستری هرمزگان از فروش ۷۷ ردیف کالا به ارزش ۶۵۳ میلیارد تومان در جدیدترین مزایده اموال تملیکی این استان خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، مجتبی قهرمانی گفت: این مزایده با هدف تعیین تکلیف اموال موجود در انبارهای سازمان اموال تملیکی برگزار شد و با استقبال گسترده متقاضیان روبهرو شد.
قهرمانی تصریح کرد: در این مزایده، ۷۷ ردیف کالا شامل انواع مواد شیمیایی، ماشینآلات راهسازی، لوازم یدکی، خودرو سواری و اقلام دیگر عرضه شد.
وی در ادامه با قدردانی از تلاشهای صورت گرفته در سازمان اموال تملیکی، بر ادامه این روند تا ساماندهی کامل کالاهای موجود و دستیابی به تمامی اهداف پیشبینی شده تأکید کرد.
رئیس کل دادگستری هرمزگان همچنین با بیان اینکه با توجه به تأکیدات ریاست قوه قضاییه و بر این اساس قانون، صیانت از اموال عمومی از مهمترین وظایف دستگاه قضایی است، خاطرنشان کرد: تعیین تکلیف این اقلام به ویژه در شرایط فعلی، علاوه بر حفظ حقوق بیتالمال، از تضییع و خسارت به اموال عمومی و اشخاص نیز جلوگیری میکند.