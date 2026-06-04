همزمان با فرارسیدن سالروز قیام تاریخی ۱۵ خرداد، ویژه برنامه «هفت‌کوچه» با تمرکز بر پیوند میان هویت فرهنگی مردم ورامین و این واقعه سرنوشت‌ساز، روی آنتن شبکه رادیویی فرهنگ می‌رود.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، این برنامه که به بررسی ابعاد عمیق تاریخی و فرهنگی شهر ورامین می‌پردازد، تلاش دارد تا با نگاهی دقیق، ظرفیت‌های غنی این منطقه را بازخوانی کند.

«هفت‌کوچه» میزبان کارشناسان برجسته، شاهدان عینی قیام ۱۵ خرداد و فعالان حوزه میراث فرهنگی خواهد بود تا ضمن مرور حماسه‌آفرینی‌های مردم این دیار در جریان قیام سال ۴۲، ابعاد ناگفته‌ای از فرهنگ و هویت بومی ورامین را برای مخاطبان تبیین کنند.

علاقه‌مندان می‌توانند این برنامه را به تهیه‌کنندگی سید هادی موسوی‌نژاد، در روز جمعه ۱۵ خرداد، از ساعت ۹ تا ۱۱ صبح از رادیو فرهنگ دنبال کنند.