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همزمان با فرارسیدن سالروز قیام تاریخی ۱۵ خرداد، ویژه برنامه «هفتکوچه» با تمرکز بر پیوند میان هویت فرهنگی مردم ورامین و این واقعه سرنوشتساز، روی آنتن شبکه رادیویی فرهنگ میرود.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، این برنامه که به بررسی ابعاد عمیق تاریخی و فرهنگی شهر ورامین میپردازد، تلاش دارد تا با نگاهی دقیق، ظرفیتهای غنی این منطقه را بازخوانی کند.
«هفتکوچه» میزبان کارشناسان برجسته، شاهدان عینی قیام ۱۵ خرداد و فعالان حوزه میراث فرهنگی خواهد بود تا ضمن مرور حماسهآفرینیهای مردم این دیار در جریان قیام سال ۴۲، ابعاد ناگفتهای از فرهنگ و هویت بومی ورامین را برای مخاطبان تبیین کنند.
علاقهمندان میتوانند این برنامه را به تهیهکنندگی سید هادی موسوینژاد، در روز جمعه ۱۵ خرداد، از ساعت ۹ تا ۱۱ صبح از رادیو فرهنگ دنبال کنند.