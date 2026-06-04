قاتلان مأمور کلانتری ۱۴۰ باغفیض در کمترین زمان به دام افتادند
مرکز اطلاعرسانی فرماندهی انتظامی تهران بزرگ اعلام کرد: در پی شهادت یکی از مأموران گشت کلانتری ۱۴۰ باغفیض در شب گذشته به دست تعدادی از سارقان و خردهفروشان مواد مخدر، شناسایی و دستگیری عاملان این جنایت بهصورت ویژه در دستور کار کارآگاهان پلیس آگاهی تهران بزرگ قرار گرفت.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما
، با انجام اقدامات اطلاعاتی، تحقیقات میدانی گسترده و تلاش شبانهروزی مأموران، مخفیگاه متهمان متواری شناسایی شد و در عملیاتی مقتدرانه هر سه متهم حاضر در صحنه جنایت در محل اختفای خود دستگیر شدند.
بر اساس این گزارش، یکی از متهمان که عامل اصلی تیراندازی و شهادت مأمور انتظامی بوده است، هنگام دستگیری در برابر مأموران مقاومت کرد که در اجرای قانون و بهمنظور مهار وی، از ناحیه پا مورد اصابت گلوله قرار گرفت و زمینگیر شد.
متهمان در تحقیقات اولیه به ارتکاب قتل با سلاح گرم اعتراف کردهاند و تحقیقات تکمیلی برای روشن شدن ابعاد مختلف این پرونده همچنان ادامه دارد.
فرماندهی انتظامی تهران بزرگ تأکید کرد پلیس با عاملان تعرض به امنیت عمومی و کسانی که جان حافظان امنیت را هدف قرار دهند، قاطعانه و بدون اغماض برخورد میکند.