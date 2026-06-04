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استاندار خراسان شمالی به همراه جمعی از سرمایه گذاران در سفر به شیروان از گاوداری صنعتی ده هزار رأسی این شهرستان بازدید و روند اجرای این طرح را ارزیابی کرد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان شمالی ، رفع تدریجی موانع تامین مالی و زیرساختی، پروژه گاوداری ۱۰ هزار راسی شیروان را به نقطه امید تازهای برای صنعت دامپروری خراسان شمالی تبدیل کرده است؛ طرحی که با ورود نخستین ۲۵۰ راس دام، گام مهمی به سوی بهرهبرداری برخواهد داشت
در حالی که خراسان شمالی به عنوان یکی از قطبهای مهم دامپروری کشور شناخته میشود، تکمیل و بهرهبرداری از گاوداری ۱۰ هزار راسی شیروان میتواند فصل تازهای در توسعه صنعت دامپروری، افزایش تولید شیر و گوشت و ایجاد اشتغال پایدار در شرق استان رقم بزند.
طرحی که اکنون با ۴۰ درصد پیشرفت فیزیکی، پس از سالها فراز و نشیب، بار دیگر در مسیر احیا و تکمیل قرار گرفته است.