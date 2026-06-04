استانداران مازندران، گیلان، اردبیل و آذربایجان شرقی با امضای تفاهم‌نامه‌ای مشترک، تردد خودروهای دارای پلاک مناطق آزاد را در این استان‌ها آزاد کردند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران؛ تفاهم‌نامه تردد خودرو‌های مناطق آزاد در وزارت کشور میان استانداران چهار استان مازندران، گیلان، اردبیل و آذربایجان شرقی به امضا رسید. همچنین قرار است استان‌های گلستان و آذربایجان غربی نیز به زودی به این تفاهم‌نامه بپیوندند.

مهدی یونسی رستمی استاندار مازندران با اشاره به اهمیت این توافق گفت: امضای این تفاهم‌نامه گامی مهم در راستای تقویت همگرایی منطقه‌ای، تسهیل مبادلات اقتصادی و توسعه گردشگری در شمال کشور است.

وی افزود: با اجرای این تفاهم‌نامه، بخشی از موانع موجود در مسیر تردد خودرو‌های مناطق آزاد برطرف می‌شود و زمینه بهره‌گیری بیشتر از ظرفیت‌های اقتصادی، تجاری و گردشگری استان‌های عضو فراهم خواهد شد.

استاندار مازندران تأکید کرد: این استان به عنوان یکی از قطب‌های مهم گردشگری کشور، از هر اقدامی که موجب افزایش رفاه مردم، تسهیل سفرها، رونق کسب‌وکار‌ها و گسترش تعاملات میان استان‌ها شود، حمایت می‌کند.

هادی حق‌شناس، استاندار گیلان نیز در مراسم امضای این تفاهم‌نامه گفت: هدف اصلی این توافق، تسهیل تردد کالا و مسافر و استفاده حداکثری از ظرفیت‌های گردشگری استان‌های شمالی کشور است.

وی افزود: خودرو‌های دارای پلاک مناطق آزاد می‌توانند در استان‌های عضو این تفاهم‌نامه بدون محدودیت تردد کرده و در جابه‌جایی کالا و مسافر مشارکت داشته باشند.

حق‌شناس همچنین اظهار کرد: اجرای این تفاهم‌نامه علاوه بر توسعه گردشگری، به کاهش مصرف انرژی و کاهش تلفات انسانی ناشی از سفر‌های جاده‌ای کمک خواهد کرد.

بهرام سرمست، استاندار آذربایجان شرقی نیز این توافق را گامی مؤثر در افزایش رفاه عمومی دانست و گفت: اجرای این تفاهم‌نامه می‌تواند به بهبود شاخص‌های زیست‌محیطی، توسعه گردشگری و کاهش تصادفات جاده‌ای کمک کند.

بر اساس این گزارش، منطقه آزاد انزلی در گیلان، منطقه آزاد مازندران، منطقه آزاد ارس در آذربایجان شرقی و منطقه آزاد بیله‌سوار در اردبیل از جمله مناطق آزادی هستند که مشمول این توافق خواهند بود.

این تفاهم‌نامه در ادامه توافقات مشابه میان برخی استان‌های کشور از جمله زنجان و قزوین به امضا رسیده و انتظار می‌رود با پیوستن استان‌های جدید، دامنه بهره‌مندی از مزایای آن گسترش یابد.

چندی پیش سردار سیدتیمور حسینی رئیس پلیس راهور فراجا با تشریح جزئیات تصمیم اتخاذشده درباره خودروهای پلاک مناطق آزاد در دوران جنگ، گفته بود: در جریان جنگ رمضان برخی مناطق آزاد کشور به دلیل موقعیت جغرافیایی و شرایط خاص خود می‌توانستند بیش از سایر مناطق تحت تاثیر قرار گیرند.

وی افزود: خودروهای دارای پلاک مناطق آزاد (گذر موقت) به طور معمول تنها مجاز به تردد در محدوده‌های تعیین‌شده همان مناطق هستند و امکان تردد در سایر نقاط کشور را ندارند، این خودروها بر اساس قوانین و مقررات جاری، صرفا در محدوده منطقه آزاد محل ثبت پلاک اجازه تردد دارند و خروج آنها از این محدوده مستلزم طی فرآیندهای قانونی مشخص است.