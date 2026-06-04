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رئیس هیئت عامل سازمان توسعه و نوسازی معدن و صنایع معدنی ایران (ایمیدرو) با بیان اینکه ایمنی معادن زغالسنگ در اولویت است، گفت: برای معادنی که الزامات ایمنی را رعایت نمیکنند، اخطاریه صادر و در صورت نیاز، فعالیت آنها متوقف میشود.
به گزارش خبرنگار تحریریه صنعت و معدن خبرگزاری صدا و سیما؛ آقای محمدمسعود سمیعینژاد در نشست تخصصی بررسی چالشهای ایمنی معادن زغالسنگ با تأکید بر بازنگری طرح جامع زغالسنگ در بخش ایمنی، توسعه آموزشهای تخصصی، هوشمندسازی و برخورد جدی با واحدهای متخلف با اشاره به اولویت بودن ایمنی معادن زغالسنگ، بر تدوین دستورالعملهای آموزشی جامع و هدفمند متناسب با شرایط عملیاتی معادن تأکید کرد.
وی با اشاره به خلأهای موجود در نظام حکمرانی ایمنی، خواستار بازبینی ساختارها و رفع چندشاخه بودن مدیریت ایمنی معادن کشور شد و گفت: باید مسئولیت پاسخگویی در این حوزه به صورت شفاف مشخص باشد.
سمیعینژاد با بیان اینکه از ظرفیت صندوق بیمه سرمایهگذاری فعالیتهای معدنی برای تأمین تجهیزات ایمنی و نجات استفاده خواهد شد، افزود: برای معادنی که الزامات ایمنی را رعایت نمیکنند، اخطاریه صادر و در صورت نیاز، فعالیت آنها متوقف میشود.
رئیس هیئت عامل سازمان توسعه و نوسازی معدن و صنایع معدنی ایران(ایمیدرو)، بازنگری کارشناسی طرح جامع زغالسنگ با استفاده از مشاوران تخصصی را ضروری خواند و بر سرمایهگذاری در حوزه هوشمندسازی معادن، بهویژه بهصورت آزمایشی (پایلوت) در معادن کوچک، تأکید کرد.
وی همچنین به اقدامات انجامشده از جمله ایجاد پایگاههای امداد و نجات، تدوین منابع آموزشی با همکاری دانشگاه صنعتی امیرکبیر، عقد قرارداد با وزارت کار، همکاری با شورای عالی حفاظت فنی، بازرسیهای ویژه و برگزاری دورههای آموزشی اشاره کرد.