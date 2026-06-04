پخش زنده
امروز: -
امام خمینی(ره) با رهبری نهضت اسلامی، عزت و انقلاب را برای ملت ایران به ارمغان آورد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز زنجان؛ امام راحل مردی که با ایمان و اراده خود عزت و انقلاب را برای ملت ایران به ارمغان آورد.
۱۴ خرداد ۱۳۶۸ یکی از تلخترین روزهای تاریخ این سرزمین شد؛ روزی که معمار کبیر انقلاب از میان مردم پر کشید و داغی بزرگ بر دل دوستدارانش گذاشت، هرچند یاد و راهش همچنان چراغ مسیر این ملت است.
بنیانگذار جمهوری اسلامی با احیای اسلام ناب محمدی(ص) و تکیه بر اصل ولایت، زمینهساز شکلگیری بزرگترین انقلاب قرن شد و نشان داد تمسک به ولایت، عامل عزت، استقلال و پیشرفت امت اسلامی است.