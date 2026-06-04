مدیر آب خاک و امور فنی مهندسی جهاد کشاورزی چهارمحال و بختیاری از سرریز و آب‌رسانی سد بیدکان به هزار و ۳۰۰ هکتار از اراضی کشاورزی در شهرکرد خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز چهارمحال و بختیاری، غلامرضا ذاکری گفت: سد بیدکان یک سد خاکی است و اراضی زیر دست این سد ۲ هزار و ۷۰۰ هکتار است، حجم ذخیره آن ۹.۵ میلیون مترمکعب و به صورت تنظیم تا ۱۴.۵ میلیون مترمکعب است.

وی با بیان اینکه هدف از ساخت این سد در دهه ۸۰ توسط سازمان جهاد کشاورزی، کمک به تأمین منابع آبی اراضی زیردست بوده، افزود: این اراضی شامل ۹ روستا و ۲ شهر است و خط انتقال آن ۵۳ کیلومتر طول دارد، تاکنون ۲۶ کیلومتر از این خط اجرایی شده و نزدیک به هزار و ۳۰۰ هکتار به بهره‌برداری کامل رسیده است.

ذاکری تصریح کرد: این طرح با همکاری معاونت آب و خاک، تملک دارایی پیش رفته است، هدف ادامه طرح برای اجرای مابقی خط انتقال است تا بتوانیم در بحث اشتغال و توسعه پایدار بخش کشاورزی کمک شایانی کنیم.