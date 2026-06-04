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مدیرکل حفاظت محیط زیست استان بوشهر از تصویب نهایی درجه حفاظتی ۱۰ غار واقع در مناطق تحت مدیریت این استان در چهلوهشتمین جلسه کارگروه غارشناسی ایران خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما عبدالرحمن مرادزاده، مدیرکل حفاظت محیط زیست استان بوشهر، از تصویب نهایی درجه حفاظتی ۱۰ غار شاخص این استان در چهلوهشتمین جلسه کارگروه غارشناسی ایران خبر داد.
وی با اشاره به اهمیت حفاظت از غارهای ارزشمند استان بوشهر اظهار کرد: در سال جاری نخستین غار دریایی کشور واقع در پارک ملی دریایی نایبند نیز مورد ارزیابی و درجهبندی حفاظتی قرار گرفت.
مرادزاده افزود: در این نشست، درجه حفاظتی غارهای قندیلی، پنجه آبشار، گونو (خفاش)، دَمی، کلید، رودخانه نمک و رنگینکمان واقع در اثر طبیعی ملی کوه نمک جاشک، پس از طی مراحل کارشناسی و بررسیهای تخصصی، به تصویب نهایی رسید.
وی همچنین از تصویب درجه حفاظتی غار واسموس در منطقه حفاظتشده کوه بیرمی خبر داد و گفت: با توجه به ویژگیهای زمینشناسی و حساسیتهای زیستبومی غار گوریک، برنامهریزی برای ارتقای سطح حفاظتی این غار ارزشمند از طریق ثبت به عنوان اثر طبیعی ملی یا الحاق آن به محدوده منطقه حفاظتشده شاهزاده ابراهیم ـ تنگ باهوش در دستور کار قرار گرفته است.
مدیرکل حفاظت محیط زیست استان بوشهر خاطرنشان کرد: چهلوهشتمین جلسه کارگروه غارشناسی ایران با حضور مسئولان و کارشناسان حوزه غارشناسی و حفاظت محیط زیست در دفتر موزه ملی تاریخ طبیعی و ذخایر ژنتیکی برگزار شد.
در این نشست، ضمن تشریح اقدامات انجامشده در زمینه شناسایی، مستندسازی و ثبت اطلاعات غارهای استان بوشهر، تأکید شد که درجهبندی حفاظتی این غارها بر اساس شاخصهای فیزیکی، زمینشناسی، باستانشناسی، منابع آبی، تنوع زیستی، ظرفیتهای گردشگری و سایر مؤلفههای حفاظتی انجام شده است.
بر اساس دستورالعمل حفاظت و بهرهبرداری از غارهای کشور، این غارها پس از بررسی در کمیته فنی کارگروه غارشناسی ایران و طی مراحل کارشناسی، موفق به دریافت درجه حفاظتی مصوب شدند.