فرمانده انتظامی خرمشهر از کشف ۱۷ دستگاه رمز ارز به ارزش ۱۶ میلیارد و ۴۹۰ میلیون ریال در این شهرستان خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آبادان، سرهنگ علی رحیمی فرمانده انتظامی خرمشهر گفت: مأموران این فرماندهی با رصد اطلاعاتی دو باب منزل مسکونی را که در آن از دستگاه‌های استخراج رمز ارز بدون مجوز استفاده می‌شد، شناسایی کردند.

او افزود: مأموران پلیس پس از هماهنگی قضائی از هر دو منزل مورد نظر بازدید کردند که در مجموع ۱۷ دستگاه ماینر استخراج ارز دیجیتال غیرمجاز کشف و ضبط شد.

فرمانده انتظامی خرمشهر با اشاره به برآورد مالی این تجهیزات گفت: کارشناسان ارزش تقریبی ماینر‌های کشف شده را ۱۶ میلیارد و ۴۹۰ میلیون ریال برآورد کرده‌اند.

سرهنگ رحیمی ادامه داد: در این رابطه سه متهم پس از تشکیل پرونده برای سیر مراحل قانونی به مرجع قضائی معرفی شدند.

او با تأکید بر پیامد‌های استفاده غیرقانونی از این دستگاه‌ها گفت: با توجه به تأثیر منفی این تجهیزات بر سیستم برق به‌ویژه در فصل‌های گرم سال و ایجاد نارضایتی برای شهروندان، برخورد با سودجویان در این حوزه تشدید شده است.